Atletico Madrid-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali: Olise e Karl dietro Kane, Lookman out
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 19:57Serie A
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03.11.2026 19:57Serie A
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Di seguito le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Bayern Monaco, sfida valida per la quarta giornata di Champions League.
Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Marc Pubill, Le Normand, Hancko, Grimaldo; Simeone, Llorente, Barrios, Alex Baena; Alvarez, Sorloth. A disposizione: Musso, Vargas, Mendoza, Koke, Kang-in Lee, Lookman, David, Arnau Ortiz, Romeo Hueso, Jorge Dominguez, Dani Martinez, Castillo. Allenatore: Diego Simeone.
Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer; Bischof, Kimmich; Davies, Olise, Karl; Kane. A disposizione: Ulreich, Urbig, Min-jae Kim, Brown, H. Ito, Boey, Pavlovic, Binder, David Daiber. Allenatore: Rene Maric
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