Leo Messi fa spazio in bacheca: l'impressionante elenco di titoli vinti in carriera

L'Inter Miami ha vinto la MLS e Leo Messi ha aggiunto così un'altro trofeo alla propria immensa bacheca. Sono in totale 47 i trofei alzati dall'asso argentino nella propria carriera, considerando sia le vittorie con i club che quelle con la Nazionale Argentina, con la quale è Campione del Mondo in carica.

Ecco di seguito l'infinita sfilza di trofei vinti dalla Pulga:

BARCELLONA

Champions League: 4 (2005/06; 2008/09; 2010/11; 2014/15)

Liga: 10 (2004/05; 2005/06; 2008/09; 2009/10; 2010/11; 2012/13; 2014/15; 2015/16; 2017/18; 2018/19)

Copa del Rey: 7 (2008/09; 2011/12; 2014/15; 2015/16; 2016/17; 2017/18; 2020/21)

Mondiale per club: 3 (2009; 2011; 2015)

Supercoppa UEFA: 3 (2009/10; 2011/12; 2015/16).

Supercoppa spagnola: 8 (2005/06; 2006/07; 2009/10; 2010/11; 2011/12; 2013/14; 2016/17; 2018/19).

PSG Ligue 1: 2 (2021/22; 2022/23).

Supercoppa di Francia: 1 (2021/22).

INTER MIAMI

Coppa di Lega: 1 (2023)

Supporters' Shield: 1 (2024)

MLS: 1 (2025)

NAZIONALE ARGENTINA

Coppa del Mondo: 1 (2022)

Coppa America: 2 (2021 e 2024)

Coppa del Mondo Under-20: 1 (2005)

Giochi Olimpici di Pechino: 1 (2008)

Finalissima: 1 (2022)