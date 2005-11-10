Lione sotto senza Fonseca, Hoffenheim avanti sul Palace: Europa League, i parziali delle 18.45
Yvonne Alessandro
Sono finiti qui i parziali delle 18.45 di Europa League, validi per il quarto turno di League Phase. Il Lione è sotto a San Sebastian, Oskarsson conduce i giochi per la Real Sociedad, l'omonima sorprende il NEC Nijmegen in casa 1-0 fino a questo momento, Bournemouth bloccato a Praga dallo Sparta. L'Hoffenheim buca il Crystal Palace e va a riposo in vantaggio in trasferta, Augustinsson sorprende il Salisburgo e l'Anderlecht è avanti di misura nei primi 45'.
I parziali delle 18.45
Anderlecht-Salisburgo 1-0
20' Augustinsson (A)
Crystal Palace-Hoffenheim 0-1
7' Prass (H)
Levski-Jagiellonia 0-0
Lillestrom-Viktoria Plzen 0-1
10' Adu (V)
Milan-Ferencvaros 0-0
Nijmegen-Omonia 0-1
23' Diony (O)
Real Sociedad-Lione 1-0
28' Oskarsson (R)
Sparta Praga-Bournemouth 1-1
35' Singhateh (S)
Le gare delle 21
AZ Alkmaar-Juventus
Benfica-Lech
Celta Vigo-Union SG
Celtic-Besiktas
Hapoel Beer Sheva-OFI Creta
Bayer Leverkusen-Marsiglia
Sturm Graz-Celje
Sunderland-Dinamo Zagabria
Torreense-Ararat Armenia