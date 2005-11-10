Lione sotto senza Fonseca, Hoffenheim avanti sul Palace: Europa League, i parziali delle 18.45

Sono finiti qui i parziali delle 18.45 di Europa League, validi per il quarto turno di League Phase. Il Lione è sotto a San Sebastian, Oskarsson conduce i giochi per la Real Sociedad, l'omonima sorprende il NEC Nijmegen in casa 1-0 fino a questo momento, Bournemouth bloccato a Praga dallo Sparta. L'Hoffenheim buca il Crystal Palace e va a riposo in vantaggio in trasferta, Augustinsson sorprende il Salisburgo e l'Anderlecht è avanti di misura nei primi 45'.

I parziali delle 18.45

Anderlecht-Salisburgo 1-0

20' Augustinsson (A)

Crystal Palace-Hoffenheim 0-1

7' Prass (H)

Levski-Jagiellonia 0-0

Lillestrom-Viktoria Plzen 0-1

10' Adu (V)

Milan-Ferencvaros 0-0

Nijmegen-Omonia 0-1

23' Diony (O)

Real Sociedad-Lione 1-0

28' Oskarsson (R)

Sparta Praga-Bournemouth 1-1

35' Singhateh (S)

Le gare delle 21

AZ Alkmaar-Juventus

Benfica-Lech

Celta Vigo-Union SG

Celtic-Besiktas

Hapoel Beer Sheva-OFI Creta

Bayer Leverkusen-Marsiglia

Sturm Graz-Celje

Sunderland-Dinamo Zagabria

Torreense-Ararat Armenia