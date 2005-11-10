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Tolisso regala un punto al Lione, Kamada salva il Palace: Europa League, i finali delle 18.45

Yvonne Alessandro
autore
Yvonne Alessandro
Oggi alle 20:42Serie A
05.11.2026 20:42Serie A
Fonti preferite
Tutti i risultati maturati nelle partite delle 18.45 e valide il quarto turno di Europa League (League Phase) nella giornata odierna
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Sono terminati qui gli incontri validi per le 18.45 e il quarto turno di League Phase in Europa League. L'Anderlecht supera con un gol per tempo il Salisburgo, il Crystal Palace si salva con l'ex Lazio Kamada al 91' (1-1), incredibile secondo tempo del Bournemouth che ha ribaltato lo Sparta Praga con tre gol e agguantato una vittoria importantissima fuori casa. Tolisso e il Lione, orfano di Paulo Fonseca e alla prima da Maciel allenatore, ha agguantato l'1-1 contro la Real Sociedad a San Sebastian. Il NEC Nijmegen rovescia l'Omonia, da 0-1 a 3-1, infine il Levski strappa tre punti contro lo Jagiellonia.

I finali delle 18.45

Anderlecht-Salisburgo 2-0
20' Augustinsson (A), 90' Winkler (A)
Crystal Palace-Hoffenheim 1-1
7' Prass (H), 90'+1 Kamada (C)
Levski-Jagiellonia 1-0
83' Stoyanchov (L)
Lillestrom-Viktoria Plzen 0-1
10' Adu (V)
Milan-Ferencvaros 0-2
52' Joseph (F), 66' Joseph (F)
Nijmegen-Omonia 3-1
23' Diony (O), 50' Linssen (N), 74' Bischoff (N), 76' Linssen (N)
Real Sociedad-Lione 1-1
28' Oskarsson (R), 54' Tolisso (L)
Sparta Praga-Bournemouth 1-2
35' Singhateh (S), 57' Adams (B), 81' Evanilson (B), 90' Rayan (B)

Le gare delle 21

AZ Alkmaar-Juventus
Benfica-Lech
Celta Vigo-Union SG
Celtic-Besiktas
Hapoel Beer Sheva-OFI Creta
Bayer Leverkusen-Marsiglia
Sturm Graz-Celje
Sunderland-Dinamo Zagabria
Torreense-Ararat Armenia

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