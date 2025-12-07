Lite Folorunsho-Hermoso con insulti alla madre dello spagnolo: cos'è successo in Cagliari-Roma

Il Cagliari torna a vincere, ma la partita con la Roma fa notizia non solo per il risultato. Il clima, già acceso per l’espulsione di Celik, è diventato rovente nel finale. La scintilla al minuto 78, quando, con i giallorossi già in dieci, Palestra finisce a terra dopo un contatto con Ghilardi. I sardi chiede con forza il rigore, ma l’arbitro Zufferli – confermato anche dal VAR – lascia correre. Una decisione che accende immediatamente gli animi e porta allo scontro tra Michael Folorunsho e Mario Hermoso.

Il confronto tra i due, inizialmente verbale, sfocia in una lite accesissima: Folorunsho si avvicina allo spagnolo e pronuncia frasi pesantissime, ripetendo più volte insulti sessisti rivolti alla madre dell’avversario, facilmente desumibili dal labiale dei video del confronto, divenuti virali sui social: “tua madre fa i b… quella t… di tua madre fa i b…”. La situazione rischia di degenerare e solo l’intervento dei compagni evita l’espulsione dei due.

La serata di Hermoso, però, non finisce certo qui. Nel recupero, con Palestra a terra per crampi e il pallone mandato volutamente in fallo laterale dai rossoblù, il difensore della Roma decide di giocare ugualmente il pallone e ripartire sulla fascia, ignorando la pausa concordata. Un gesto giudicato “antisportivo” dai giocatori del Cagliari e che provoca l’immediato assalto verbale della panchina sarda - e dello stesso Palestra, poi sostituito da Pisacane -, costringendo di nuovo Zufferli a intervenire per ristabilire la calma.