Lo juventino Greggio si gode Yildiz: "Quando hai un fenomeno non manca mai la speranza"
La rinascita della Juventus non può prescindere dal rendimento del suo numero 10: Kenan Yildiz è stato il grande protagonista della vittoria bianconera in rimonta contro il Cagliari.
Il conduttore televisivo Ezio Greggio, noto tifoso juventino, dal proprio profilo X ha esaltato le gesta del fantasista turco nell'ultima partita. "Quando hai in squadra un fenomeno come Kenan Yildiz, non ti manca mai la speranza che la partita per la Juventus possa cambiare in meglio", il suo pensiero sul giocatore, autore della doppietta decisiva contro i sardi.
