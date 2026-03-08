Sticchi Damiani contro Marelli, la Roma ko a Genova. Gasp reclama un rigore: le top news delle 22

L'Inter è sotto 1-0 all'intervallo contro il Milan. Un risultato che riaprirebbe clamorosamente il campionato a 10 partite dalla fine, con i rossoneri che andrebbero a -7 dai rivali. A decidere l'incontro per ora è il gol di Estupinan.

La Roma si ferma in casa dell'ex. Il Genoa di Daniele De Rossi batte 2-1 i giallorossi grazie alle reti di Messias su calcio di rigore e Vitinha nel finale, dopo che Ndicka aveva pareggiato di testa sugli sviluppi di calcio d'angolo. Gian Piero Gasperini ha polemizzato su un tocco di mano di Malinovskyi in area del Genoa: "Se chi si occupa del VAR non ha certezza in questo caso, faccia un altro mestiere. Magari non l'ha giudicato per altri motivi da rigore, non si può tenere una tesi del genere. Non si può mica cambiare la realtà, è abbastanza evidente: non l'ha dato e non bisogna attaccarsi ad altre interpretazioni".

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, invece ha parlato così dopo il 2-1 contro la Roma: "Io non credo agli ex che non sono felici di battere le proprie squadre. Non esultare è il minimo che io devo ai tifosi, è il minimo che dovevo ai giocatori che è grazie loro che sono qui ad allenare una squadra di alto livello in A. Meritavano del contegno. Non faccio finta di essere dispiaciuto e fare un'ipocrisia che non mi appartiene. Ci servivano come il pane questi punti poi si torna amici come prima. Poi torneremo a tifare per la stessa squadra per 38 partite".

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha commentato ai canali ufficiali un episodio molto discusso avvenuto oggi nella vittoria per 2-1 dei salentini contro la Cremonese: "Non comprendo le polemiche finali, mi sembra un modo pretestuoso per inquinare un successo meritato. Cheddira, lanciato a rete per chiudere la partita, non ha commesso alcun fallo e la punizione che ne è scaturita, a recupero ormai quasi scaduto, era inesistente. Sugli sviluppi Gaby Jean non commette alcun fallo da rigore, il sig. Marelli nel commentare l’episodio, pur ammettendo che la punizione di partenza fosse inesistente, vede un contatto basso tra il difensore francese e Sanabria che in realtà non esiste. Bene ha fatto Sozza a non dare rigore ed altrettanto correttamente il Var non aveva motivo d’intervenire".

Jeremie Boga sembra aver convinto tutti in casa Juventus e il riscatto dal Nizza appare essere solo una formalità. A facilitarlo è anche la cifra che è stata concordata con i francesi, ovvero 4,8 milioni di euro: in caso di permanenza per l'ivoriano scatterà un contratto già firmato fino al 30 giugno 2029.

Molto difficile invece che scatti l'obbligo di riscatto per quanto riguarda Nico Gonzalez, attualmente in prestito all'Atletico Madrid dalla Juventus. L'ex Fiorentina infatti dovrebbe giocare almeno il 60% delle partite de LaLiga e restare in campo per 45 o più minuti: attualmente è a quota 13, dunque, a 11 turni dal termine, ne mancherebbero altre 9 o 10 da disputare per l'esterno offensivo (da capire se servono 22 o 23 presenze, visto che matematicamente ne servirebbero 22,8). Difficile, anche se non impossibile.