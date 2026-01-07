Lo strano caso di Guendouzi: sta per lasciare la Lazio, ma Sarri lo mette titolare

La Lazio sta vivendo giornate di grande movimento sul calciomercato invernale e una delle trattative più calde e avviate è quella che riguarda l'uscita del centrocampista Matteo Guendouzi, con destinazione Fenerbahce in Turchia. Nonostante ciò, Maurizio Sarri non ragiona nell'ottica di chi fa mercato: l'allenatore ha infatti scelto regolarmente Guendouzi tra i titolari della sua squadra per la partita di questa sera delle 20:45 contro la Fiorentina.

Guendouzi è pronto a unirsi al Fenerbahce nelle prossime ore, la Lazio ha raggiunto un accordo con la società di Istanbul per cedere a titolo definitivo il centrocampista francese per 27 milioni di euro di parte fissa più un paio di milioni di bonus. In barba al rischio di far saltare l'affare, come per esempio potrebbe succedere in caso di infortunio, Sarri lo schiera dal 1' nel suo centrocampo, assieme a Cataldi e Basic. Questo anche per via dello stato di forma non perfetto degli altri potenziali interpreti, visto che Vecino non è al meglio e Rovella è di rientro dopo l'operazione.

Di seguito le formazioni ufficiali della partita tra Lazio e Fiorentina, il cui fischio d'inizio è in programma stasera alle 20:45.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Isaksen, Cancellieri, Zaccagni.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.