Lo United torna a pensare a Leao: servono 50 milioni di euro. Zirkzee possibile contropartita

Il Manchester United è tornato a pensare a Rafael Leao del Milan per il suo futuro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, un agente FIFA ha sondato il terreno con il procuratore del numero 10 e con il club rossonero, con lo scenario che è recentemente cambiato e vede il Diavolo disposto ad ascoltare offerte: il numero 10 non è più incedibile e può salutare in estate.

La trattativa non è ancora iniziata e non è detto che inizi, perché il preferito degli inglesi è Morgan Rogers, il cui valore però si attesta sui 100 milioni di euro, il doppio dei 50 chiesti da Tare per l'ex Lille. L'idea del Milan è quella di inserire Joshua Zirkzee nell'operazione per affiancarlo a Alexander Sorloth, prima opzione per il ruolo di centravanti, e Christian Pulisic. Possibile anche che i rossoneri optino per uno tra Manuel Ugarte e Marcus Rashford.

Leao ha un contratto fino al 2028 a 5,5 milioni di euro netti più bonus a stagione e i Red Devils non faranno fatica ad accontentarlo. Il classe '99 in ogni caso è disposto ad andare via solamente per una società con lo stesso prestigio e di conseguenza un top club. Vedremo se l'affare andrà in porto o meno, intanto però è stato abbozzato.