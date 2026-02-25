Locatelli cecchino dal dischetto: quinto rigore segnato su cinque. E primo gol in Champions
La Juventus conduce 1-0 il ritorno del playoff di Champions League contro il Galatasaray a fine primo tempo, grazie al calcio di rigore segnato nel finale della frazione inaugurale di gioco dal capitano dei bianconeri Manuel Locatelli.
Locatelli tra l'altro non ha calciato molti rigori in carriera, ma fin qui non ha mai fallito: è infatti il quinto tiro dal dischetto realizzato su altrettanti tentativi dal centrocampista classe 1998 in tutte le competizioni. Tre li ha segnati da calciatore del Sassuolo, due invece con la Juventus.
Per Locatelli questa sera, per di più, è arrivata anche la prima gioia in Champions League, avendo segnato il suo primo gol nella massima competizione europea per club, alla presenza numero 30.
