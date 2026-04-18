Locatelli vede un futuro roseo per la Juve: "La scelta di rinnovare Spalletti è un bel segnale"

Manuel Locatelli, centrocampista e capitano della Juventus, ha sottolineato anche l'importanza di mister Luciano Spalletti per il futuro bianconero durante la conferenza stampa tenuta quest'oggi per commentare il suo rinnovo di contratto. Queste le sue dichiarazioni in merito:

Quanto è stato fondamentale Spalletti dopo il fallimento con la Nazionale?

"Ci sono state settimane migliori dopo il rigore sbagliato e il Mondiale mancato. Il mister era dispiaciuto però dovevamo subito reagire per pensare alla Champions. Ora siamo focalizzati sulla Juventus perché vogliamo arrivare in Champions".

Il futuro della Juventus sta prendendo forma...

"Quest’anno purtroppo non siamo riusciti a vincere, abbiamo questo obiettivo di qualificarci in Champions League. Vogliamo tornare a vincere, c’è un progetto solido, la scelta di rinnovare il mister è stata un bel segnale. Yildiz è un giocatore importante per il futuro, McKennie... È importante avere un progetto solido e dovremo tornare a vincere il prima possibile. È quello che si aspettano i tifosi e anche la società".

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