Lecce in ritiro dopo la Fiorentina: da martedì salentini già in Veneto prima dell'Hellas Verona
Il Lecce alza la guardia e serra le fila. Con un finale di campionato che si preannuncia incandescente, la società giallorossa ha deciso di puntare tutto sulla compattezza, scegliendo la via del ritiro per blindare la corsa alla salvezza.
Come riferisce AntennaSud.it, una volta che verrà archiviato il posticipo casalingo contro la Fiorentina – in programma lunedì 20 aprile alle 20.45 – il gruppo volterà pagina immediatamente. Martedì 21, i salentini si trasferiranno a Bussolengo, base operativa scelta per affrontare con la massima determinazione la sfida successiva contro l'Hellas Verona, da cui passeranno tante chance di salvezza per Di Francesco e i suoi.
Una mossa logistica non casuale, ma fatta per ottimizzare le energie. Restando in Veneto per l’intera durata della spedizione, il Lecce eviterà lo stancante trasferimento prima del match. L'obiettivo è arrivare al top della condizione fisica e mentale per la doppia sfida esterna contro Verona (sabato 25 aprile) e Pisa (venerdì 1 maggio). Due battaglie da dentro o fuori, in cui i giallorossi non possono permettersi cali di tensione.