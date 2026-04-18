Napoli, Conte recupera pezzi: "Di Lorenzo prossimo al rientro, vediamo per Neres e Vergara"

Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Dazn prima della sfida alla Lazio il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato della situazione infortuni, spiegando di essere a buon punto per recuperare almeno capitan Di Lorenzo.

La trequarti sta dando la spinta alla squadra?

"Il modulo dipende esclusivamente dal fatto che non abbiamo un terzino in rosa. Senza Di Lorenzo, è difficile pensare ad un modulo diverso da questo: in emergenza, ci ha salvato. Mancano solo sei partite, non vedo il motivo per cambiare nuovamente gli equilibri. L'infortunio di Di Lorenzo è particolare perché può giocare ovunque, non so quante partite avesse giocato in maniera continuativa. Anche lui è prossimo al rientro, vediamo anche Neres e Vergara quando ci sarà possibilità di vederli in campo".