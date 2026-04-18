Conte rimane? Passa un magazziniere del Napoli a Dazn: "E dove deve andare?"

Simpatico siparietto nel prepartita della sfida fra Napoli e Lazio, che sta per iniziare allo stadio Maradona (calcio d'inizio alle 18). Negli studi di Dazn si sta parlando del futuro di Antonio Conte, tecnico del club partenopeo, sul quale le voci si rincorrono, fra la suggestione di un ritorno in Nazionale e quella di un cambio di club.

La giornalista Federica Zille e l'ex calciatore Antonio Di Gennaro hanno intercettato un magazziniere del Napoli (Tommaso Starace) che, interrogato sull'argomento mentre passava a bordocampo, ha risposto senza pensarci due volte: "Se Conte rimane? E perché no, dove deve andare?".