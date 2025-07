TMW Lookman, l'Inter propone prestito con obbligo. L'Atletico c'è, il Barcellona osserva

La prima offerta dell'Inter per Ademola Lookman è un prestito con obbligo di riscatto, per un totale di 40 milioni di euro. Una proposta che non riceverà il favore dell'Atalanta nelle prossime ore, perché la formula dovrà essere cambiata - con un titolo definitivo sin da subito - e soprattutto alzata, per arrivare (almeno) a 50 milioni senza considerare i bonus. Questa è la posizione dei bergamaschi, anche se c'è agio per trattare, ma non troppo.

Anche perché, diversamente da Koopmeiners nella scorsa stagione, ci sono Atletico Madrid e Barcellona che osservano. I colchoneros devono fare un'uscita a breve - Lino in primis - e poi arriveranno con un'offerta con la cifra corretta. Il Barça è alla finestra dopo il mancato arrivo di Nico Williams: arriverà un esterno, Lookman è nella short list. Così l'Inter deve anticipare la concorrenza, alzando a breve giro di posta.

Ieri sera, del resto, Piero Ausilio aveva parlato così della situazione dell'attaccante atalantino. "Non c'è un piano particolare, posso confermare che abbiamo manifestato le nostre intenzioni all'Atalanta. Lookman ha un contratto con un'altra società, che giustamente fa le proprie valutazioni. Noi abbiamo detto all'Atalanta quello che dovevamo dirle, ora siamo lì ad aspettare sperando che la nostra offerta possa essere presa in considerazione. È evidente che abbiamo una preferenza verso questo calciatore, nel rispetto anche dei tempi. Non vogliamo portare avanti alcuna trattativa, ma consegnare all'allenatore il prima possibile i giocatori che ha in testa. Tornando a Lookman, il giocatore ha aperto all'Inter, ma noi cercheremo di fare le cose nel modo più corretto possibile visto che l'Atalanta è anche un club amico".