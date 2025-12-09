Luis Henrique sulle ali di Pisa e Como: ecco la grande occasione in Inter-Liverpool

C'è una conferma importante tra le scelte di formazione di Cristian Chivu per la partita che questa sera (fischio d'inizio alle ore 21:00 allo stadio Meazza) attende la sua Inter contro il Liverpool, sfida valevole per la 6^ giornata della Fase Campionato di Champions League.

Nell'undici iniziale dell'Inter infatti i più attenti avranno notato che si ritrova di nuovo il nome di Luis Henrique. Arrivato all'Inter per quasi 23 milioni di euro nella finestra speciale pre-estiva dedicata al Mondiale per Club, l'esterno brasiliano classe 2001 prelevato a titolo definitivo dal Marsiglia di De Zerbi non era riuscito a lasciare il segno, e nemmeno a convincere granché, nei suoi primi mesi da calciatore dell'Inter.

Utilizzato in maniera abbastanza sommario all'inizio della stagione regolare, dopo la vetrina del Mondiale per Club negli Stati Uniti, Luis Henrique sembrava entrato in una spirale negativa visto lo scarso utilizzo che ne è stato fatto tra fine estate e inizio autunno. Da qualche partita, però, l'esterno ex OM ha ripreso a correre e questa sera gioca da titolare dell'Inter per la terza partita consecutiva. Dopo la titolarità di Pisa e quella con assist annesso sabato scorso contro il Como, ecco per Luis Henrique la grande occasione di poter lasciare il segno anche in una sfida di Champions dal tanto valore.