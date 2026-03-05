Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lupo: "Napoli, l'affare Lucca ci poteva stare."

Lupo: "Napoli, l'affare Lucca ci poteva stare."TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
ieri alle 18:51Serie A
Pierpaolo Matrone
Il Bar di TuttoNapoli
Ascolta il podcast
Radio Tutto Napoli / Il Bar di TuttoNapoli
00:00
/
00:00

Fabio Lupo, direttore sportivo, ex dirigente del Torino, è intervenuto al microfono di Radio Tutto Napoli soffermandosi su vari argomenti, a cominciare dal momento di difficoltà di Lorenzo Lucca, attaccante di proprietà del Napoli attualmente in prestito al Nottingham Forest: "È chiaro che facendo mercato e tante operazioni è normale che qualcuna possa non riuscire, indipendentemente dal valore del giocatore da un punto di vista tecnico. L’operazione Lucca ci poteva stare: probabilmente l’allenatore aveva chiesto un giocatore con una certa struttura fisica, pur avendone già qualcuno in rosa, ma evidentemente sentiva questa esigenza. Pensando anche alle necessarie rotazioni di una stagione complicata sotto l’aspetto degli impegni, si è ritenuto che quel tipo di giocatore potesse essere più utile rispetto allo stesso Simeone. Simeone, invece, dal canto suo ha avuto un impatto notevole al Torino: si è calato come se fosse un giocatore del Torino da anni. Probabilmente proprio l’aspetto caratteriale lo ha legato immediatamente all’ambiente e alle motivazioni storiche di quel club. Le operazioni di mercato, però, a volte sono dettate da aspetti imprevedibili nei risultati. Il valore del giocatore Lucca e l’investimento su di lui potevano starci, anche se poi l’operazione non si è rivelata positiva."

Ritrovare De Bruyne e Anguissa dopo tutti questi mesi è un po’ come avere dei nuovi acquisti?
"Io credo che sia linfa vitale per la squadra, perché l’importanza di questi giocatori non è solo durante la partita. Non è solo l’impatto tecnico e agonistico che portano, ma è proprio il livello di attenzione che inevitabilmente introducono durante gli allenamenti, nella quotidianità. Tutti sono più stimolati quando ci sono grandi giocatori: questo è fondamentale. Al di là dell’aspetto tecnico – sappiamo quello che ha fatto vedere De Bruyne – ciò che conta è anche ciò che portano in termini di attenzione e di innalzamento della soglia di concentrazione durante gli allenamenti. Questo è fondamentale nella preparazione di una stagione."

Immagina Conte ancora al Napoli il prossimo anno?
"Io credo che l’anno scorso la chiave di tutto sia stata la chiacchierata tra Antonio Conte e De Laurentiis, nella quale – a mio giudizio – il presidente ha garantito un certo tipo di mercato. Dal punto di vista economico, infatti, il Napoli ha fatto un mercato importante, al di là dei risultati e delle imprevedibilità che ci possono essere nelle operazioni. Quest’anno invece si arriva da una stagione deludente e bisogna fare riflessioni più approfondite. Bisognerà capire se De Laurentiis vorrà di nuovo investire molto sul mercato oppure se farà valutazioni diverse alla luce di quanto accaduto. Dall’altra parte c’è anche Conte, che potrebbe avere la voglia di dimostrare qualcosa altrove. Napoli, con tutto il suo fascino, resta comunque una piazza per certi aspetti complicata. Dopo una stagione negativa, il desiderio di andare via potrebbe anche esserci. E sicuramente Conte è un allenatore a cui non mancano le richieste."

Articoli correlati
...con Fabio Lupo ...con Fabio Lupo
Lupo: “Il progetto delle seconde squadre non mi ha convinto. FVS? La è strada giusta”... Lupo: “Il progetto delle seconde squadre non mi ha convinto. FVS? La è strada giusta”
Lupo: "Addio di Conte al Napoli a fine stagione? Tra le righe qualche segnale lo... Lupo: "Addio di Conte al Napoli a fine stagione? Tra le righe qualche segnale lo ha dato"
Altre notizie Serie A
Zoff: "Solo l'Inter è sicura di un posto in Champions. Conte sta facendo un mezzo... Zoff: "Solo l'Inter è sicura di un posto in Champions. Conte sta facendo un mezzo miracolo"
Candela sulla cena con Totti e Gasperini: "Hanno fatto tutto loro, ho visto complicità"... Candela sulla cena con Totti e Gasperini: "Hanno fatto tutto loro, ho visto complicità"
Galli su De Gea: "Un capitano non dice mai una cosa così. Ognuno pensa al suo orticello"... Galli su De Gea: "Un capitano non dice mai una cosa così. Ognuno pensa al suo orticello"
Juventus, Senesi resta il primo nome per la difesa: ma c'è distanza sull'ingaggio... Juventus, Senesi resta il primo nome per la difesa: ma c'è distanza sull'ingaggio
Bologna, Sartori prepara il mercato: dalla difesa al centrocampo i nomi sul taccuino... Bologna, Sartori prepara il mercato: dalla difesa al centrocampo i nomi sul taccuino rossoblù
Roma, Dybala si opera: oggi l'intervento in artroscopia al ginocchio. Scelta la via... TMWRoma, Dybala si opera: oggi l'intervento in artroscopia al ginocchio. Scelta la via dell'operazione
Padovano: "Spalletti rispetto a Tudor è un'altra cosa. Vlahovic? Può fare 30 gol... Padovano: "Spalletti rispetto a Tudor è un'altra cosa. Vlahovic? Può fare 30 gol all'anno"
Genoa, Vitinha: "Siamo un gruppo che vuole fare sempre di più. Con la Roma per vincere"... Genoa, Vitinha: "Siamo un gruppo che vuole fare sempre di più. Con la Roma per vincere"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
Le più lette
1 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
2 Paolo Berlusconi: "I sogni proibiti di Silvio? Forse Maradona e Totti. Ma per lui erano intoccabili"
3 Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
4 Il Como può spendere centinaia di milioni. Quando si affrancherà dal Real Madrid?
5 Bale: "Ho distrutto Maicon. Dopo l'Inter ho capito che non c'era più un limite"
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, Dybala si opera: oggi l'intervento in artroscopia al ginocchio. Scelta la via dell'operazione
Immagine top news n.1 Undici gol su palla inattiva, nessuno peggio della Fiorentina. Ora il crash test contro il Parma
Immagine top news n.2 Anguissa pronto a tornare col Napoli. Ora l'entourage riprenderà le trattative per il rinnovo
Immagine top news n.3 Juventus tra campo e mercato: Spalletti pensa al Pisa, la società al futuro
Immagine top news n.4 Milan, André non si fa e Rabiot dà la carica. L’Inter riposa e Lautaro punta il recupero. Derby, le ultime
Immagine top news n.5 Juve, Vlahovic punta il Pisa: si può fare. Kostic aspetta: sirene dall'estero
Immagine top news n.6 Bonaventura lascia il calcio giocato a 36 anni: oltre 500 presenze e una Supercoppa italiana
Immagine top news n.7 Bonaventura si ritira dal calcio giocato a 36 anni: "Non sento più il fuoco dentro"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
Immagine news podcast n.2 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
Immagine news podcast n.3 Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi
Immagine news podcast n.4 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, se vince il derby Scudetto possibile? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Lorenzo Amoruso: "Gudmundsson? In Viola solo a sprazzi quello visto a Genova"
Immagine news Serie A n.3 Onofri: "Fiorentina, Gudmundsson anarchico. Genoa, ottimo lavoro di De Rossi"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Zoff: "Solo l'Inter è sicura di un posto in Champions. Conte sta facendo un mezzo miracolo"
Immagine news Serie A n.2 Candela sulla cena con Totti e Gasperini: "Hanno fatto tutto loro, ho visto complicità"
Immagine news Serie A n.3 Galli su De Gea: "Un capitano non dice mai una cosa così. Ognuno pensa al suo orticello"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Senesi resta il primo nome per la difesa: ma c'è distanza sull'ingaggio
Immagine news Serie A n.5 Bologna, Sartori prepara il mercato: dalla difesa al centrocampo i nomi sul taccuino rossoblù
Immagine news Serie A n.6 Roma, Dybala si opera: oggi l'intervento in artroscopia al ginocchio. Scelta la via dell'operazione
Serie B
Immagine news Serie B n.1 I tifosi dell'Avellino non gradiscono le foto del compleanno di Izzo: battibecco social col difensore
Immagine news Serie B n.2 Cronologia di un'altra stagione complicata: la Samp prova a fare quadrato al di là delle difficoltà
Immagine news Serie B n.3 Pescara-Bari considerata a rischio per l'ordine pubblico: trasferta vietata ai pugliesi
Immagine news Serie B n.4 Avellino, c'è un problema sui tiri da fuori: nessuno subisce più gol dalla distanza in Serie B
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori in ogni reparto (e non solo) dopo la 28ª giornata di campionato
Immagine news Serie B n.6 Serie B, giudice sportivo: maxi ammenda al Pescara, che tegola! Appiedato Abate (Juve Stabia)
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, che succede? Ora il rischio di buttare un'altra stagione è davvero concreto
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i marcatori: Gomez del Crotone verso la fuga nel Girone C. Avanza Parigi del Latina
Immagine news Serie C n.3 Pergolettese, Tacchinardi: "Novara terza gara in una settimana, necessario fare turnover"
Immagine news Serie C n.4 Deferite nuovamente Trapani e Siracusa, ora la C trema di nuovo: si va verso altre esclusioni?
Immagine news Serie C n.5 Serie C, si è chiuso il 30° turno: il Benevento si avvicina alla B, l'Ascoli vede l'Arezzo
Immagine news Serie C n.6 Casertana, Coppitelli: "Al Pinto è dura per tutti, regalato una gioia ai tifosi"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Torino, dominio azzurro: un solo ko interno con i granata in oltre 30 anni
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio Atalanta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Atalanta, i biancocelesti possono svoltare la stagione
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Italia guarda alla Danimarca. Giugliano: "Iniziato un nuovo percorso. Convinte della nostra forza"
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Italia guarda alla Danimarca. Soncin: "Livello cambiato, serve maggiore solidità"
Immagine news Calcio femminile n.3 Altra sfida scandinava per l'Italia: a Vicenza arriva la Danimarca. E non si può sbagliare
Immagine news Calcio femminile n.4 Irlanda-Israele è un caso, McCabe: "Solidali con la Palestina, tutti dovrebbero esserlo"
Immagine news Calcio femminile n.5 Armentano: "Calcio femminile ancora lontano da altre realtà. Serve superare pregiudizi e stereotipi"
Immagine news Calcio femminile n.6 L'assessora Perini: "Gama un esempio. Ora il calcio è declinato al femminile grazie anche a lei"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”