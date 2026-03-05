Lupo: "Napoli, l'affare Lucca ci poteva stare."

Fabio Lupo, direttore sportivo, ex dirigente del Torino, è intervenuto al microfono di Radio Tutto Napoli soffermandosi su vari argomenti, a cominciare dal momento di difficoltà di Lorenzo Lucca, attaccante di proprietà del Napoli attualmente in prestito al Nottingham Forest: "È chiaro che facendo mercato e tante operazioni è normale che qualcuna possa non riuscire, indipendentemente dal valore del giocatore da un punto di vista tecnico. L’operazione Lucca ci poteva stare: probabilmente l’allenatore aveva chiesto un giocatore con una certa struttura fisica, pur avendone già qualcuno in rosa, ma evidentemente sentiva questa esigenza. Pensando anche alle necessarie rotazioni di una stagione complicata sotto l’aspetto degli impegni, si è ritenuto che quel tipo di giocatore potesse essere più utile rispetto allo stesso Simeone. Simeone, invece, dal canto suo ha avuto un impatto notevole al Torino: si è calato come se fosse un giocatore del Torino da anni. Probabilmente proprio l’aspetto caratteriale lo ha legato immediatamente all’ambiente e alle motivazioni storiche di quel club. Le operazioni di mercato, però, a volte sono dettate da aspetti imprevedibili nei risultati. Il valore del giocatore Lucca e l’investimento su di lui potevano starci, anche se poi l’operazione non si è rivelata positiva."

Ritrovare De Bruyne e Anguissa dopo tutti questi mesi è un po’ come avere dei nuovi acquisti?

"Io credo che sia linfa vitale per la squadra, perché l’importanza di questi giocatori non è solo durante la partita. Non è solo l’impatto tecnico e agonistico che portano, ma è proprio il livello di attenzione che inevitabilmente introducono durante gli allenamenti, nella quotidianità. Tutti sono più stimolati quando ci sono grandi giocatori: questo è fondamentale. Al di là dell’aspetto tecnico – sappiamo quello che ha fatto vedere De Bruyne – ciò che conta è anche ciò che portano in termini di attenzione e di innalzamento della soglia di concentrazione durante gli allenamenti. Questo è fondamentale nella preparazione di una stagione."

Immagina Conte ancora al Napoli il prossimo anno?

"Io credo che l’anno scorso la chiave di tutto sia stata la chiacchierata tra Antonio Conte e De Laurentiis, nella quale – a mio giudizio – il presidente ha garantito un certo tipo di mercato. Dal punto di vista economico, infatti, il Napoli ha fatto un mercato importante, al di là dei risultati e delle imprevedibilità che ci possono essere nelle operazioni. Quest’anno invece si arriva da una stagione deludente e bisogna fare riflessioni più approfondite. Bisognerà capire se De Laurentiis vorrà di nuovo investire molto sul mercato oppure se farà valutazioni diverse alla luce di quanto accaduto. Dall’altra parte c’è anche Conte, che potrebbe avere la voglia di dimostrare qualcosa altrove. Napoli, con tutto il suo fascino, resta comunque una piazza per certi aspetti complicata. Dopo una stagione negativa, il desiderio di andare via potrebbe anche esserci. E sicuramente Conte è un allenatore a cui non mancano le richieste."