Milan, Maignan dopo il rinnovo: "Resterò qui per altri cinque anni e voglio più trofei"
Oggi è arrivato l'annuncio: Mike Maignan ha rinnovato il contratto con il Milan. Subito dopo l'ufficialità, il portiere francese ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club: "Sono molto molto felice. È un rinnovo che stavamo aspettando tanto: c'è voluta pazienza, ma ce l'abbiamo.
Sono molto molto felice. Mi trovo bene a Milano, con la famiglia anche. Mi auguro tante cose belle per i milanisti e per la mia famiglia anche. Voglio più trofei, più successi. Sarò qui in famiglia per altri cinque anni. A tutti i tifosi rossoneri: guardate, ci sono ancora! Forza Milan".
