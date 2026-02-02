Milan, Allegri brinda: "Rinnovo Maignan merito della società. Futuro Modric? Sceglie lui"

"Sono molto contento perché il Milan si è assicurato uno dei tre migliori portieri in Europa". Ha esordito così Massimiliano Allegri riguardo il rinnovo di contratto ufficiale di Mike Maignan con il club rossonero fino al 2031. "Lui è molto contento, ha sempre detto di voler rimanere, la società è stata brava a fare il lavoro giusto per far sì che Mike rimanesse al Milan. Ora pensiamo a domani", ha dichiarato il tecnico del Diavolo in conferenza stampa, alla vigilia della trasferta di Bologna.

"Io non ho convinto assolutamente Maignan", ha aggiunto Allegri. "Il merito, com'è giusto che sia perché hanno lavorato molto e decidono loro sui contratti, è della società. Dopo che Maignan è rimasto in estate ero fiducioso che potesse continuare al Milan. Maignan è un ragazzo molto sensibile, sapevo che volesse rimanere. Bisognava solo passare quel misundersting dell'estate... E che poi parasse. E sta parando (sorride, ndr)".

C'è un altro perno imprescindibile nel Milan di oggi e si tratta di Luka Modric, centrocampista croato di 40 anni diventato nell'arco di sei mesi una pedina irrinunciabile nell'undici titolare rossonero, con contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: "Se resta e rinnova? Vediamo, decide Luka. Se ha voglia di continuare o meno".