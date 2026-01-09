Maignan più vicino al rinnovo, ufficializzato Taylor, Napoli su Ferguson: le top news delle 22

Il dialogo tra Milan e Mike Maignan entra in una fase più concreta. Le sensazioni attorno al rinnovo del portiere francese sono positive: l’offerta è sul tavolo e, in caso di firma, Maignan diventerebbe il calciatore più pagato della rosa insieme a Rafael Leao. La proposta prevede una base da 5,7 milioni a stagione più bonus, numeri che rispecchiano il peso del giocatore nello spogliatoio. La volontà del portiere, secondo quanto raccolto da TMW, è chiara: restare a Milano. Restano da limare alcuni dettagli, in particolare le commissioni agli agenti, oggi il vero nodo di una trattativa che, dopo settimane di silenzio, è finalmente entrata nel vivo.

Capitolo Lazio. Dopo Ratkov e Taylor, il club biancoceleste guarda all’estero per un ulteriore rinforzo e spinge su Quinten Timber del Feyenoord. Il gradimento del giocatore c’è, ma lo scenario è complesso: Timber è in scadenza e potrebbe liberarsi a parametro zero in estate, con una concorrenza già agguerrita, su tutte il Borussia Dortmund. Intanto è ufficiale proprio l’arrivo di Kenneth Taylor dall’Ajax, colpo pensato per colmare il vuoto lasciato da Guendouzi in mediana. Manca solo il transfer per metterlo a disposizione di Sarri.

Si muove anche il Napoli, che valuta il futuro dell’attacco. Lorenzo Lucca è seguito da Benfica e Nottingham Forest e, in caso di addio, il club azzurro studia le alternative. Tra i profili monitorati c’è Evan Ferguson, oggi alla Roma ma di proprietà del Brighton, che risponde alle richieste di Antonio Conte. Prima, però, servirà sciogliere il nodo del prestito dagli inglesi: solo allora l’operazione potrà davvero entrare nel vivo.