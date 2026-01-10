Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, sabato 10 gennaio
Il ritorno della Serie A con un nuovo turno di campionato è uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, sabato 10 gennaio. Spicca ovviamente Inter-Napoli, big match in programma domani sera: i nerazzurri possono portarsi a +7 dai rivali, che invece non vogliono perdere il treno per il titolo dopo il pareggio casalingo contro il Verona. Partita speciale per Zielinski, tra i più in forma della formazione di Chivu. Dubbio Neres per Conte.
Si parla anche di mercato, con le big in primo piano. La Juventus punta al ritorno di Chiesa: si lavora per un prestito dal Liverpool con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Il Milan invece è ad un passo dall'accordo con Maignan per il rinnovo del contratto fino al 2030, mentre la Roma spera nel sì a breve di Raspadori.
