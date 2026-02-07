Lazio, la scommessa Maldini per ritrovare il gol. Corriere della Sera (ed. Roma): “Ora tocca a Daniel alzare la quota realizzativa”

Dalle colonne del Corriere della Sera edizione Roma, il focus in casa Lazio è tutto su Daniel Maldini, una scommessa che si intreccia a doppio filo con le difficoltà offensive della squadra di Maurizio Sarri. I numeri raccontano un limite evidente: i biancocelesti faticano a creare e soprattutto a segnare, senza un vero riferimento offensivo in grado di emergere. In Serie A solo il Lecce ha il miglior marcatore con un bottino inferiore, mentre alla Lazio Cancellieri, Zaccagni e Cataldi guidano la classifica interna con appena tre gol, quattro considerando la Coppa Italia.

In questo scenario, Maldini diventa una scelta quasi obbligata. Non tanto per trasformarlo in un bomber puro, ruolo che non gli appartiene, quanto per sfruttarne i movimenti, la capacità di creare spazi e favorire gli inserimenti degli esterni e dei centrocampisti. È accaduto contro il Genoa, con il rigore conquistato da Isaksen e con Taylor capace di farsi trovare pronto. Dopo una prima parte di stagione basata soprattutto sulla solidità difensiva, Sarri ora ha bisogno di aumentare la produzione offensiva: ben 13 squadre hanno segnato più della Lazio in campionato.

Il quotidiano sottolinea però come quella legata a Maldini sia una scommessa anche dirigenziale. L’attaccante è arrivato in prestito dall’Atalanta per circa un milione, nonostante le perplessità iniziali di Sarri, che avrebbe preferito altre soluzioni. Ora spetta a Daniel dimostrare di meritare la fiducia, anche per riportare serenità in un ambiente agitato, tra contestazioni e stadio destinato a restare vuoto anche nella prossima sfida interna con l’Atalanta. Una prova personale, prima ancora che tecnica, per capire se la Lazio ha davvero trovato l’uomo su cui puntare per svoltare in zona gol.