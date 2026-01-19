TMW Malen ai raggi X, l'ex dirigente dell'Ajax Endt: "Svelto, tecnico, puro talento fin da ragazzino"

L'ex team manager dell'Ajax, David Endt, ha ripercorso i primi passi della nuova stella giallorossa Donyell Malen tra le fila dei lancieri di Amsterdam. "Malen era considerato un gran bel talento. Attaccante svelto, veloce, tecnicamente dotato. Se ne andò dopo un lungo braccio di ferro tra la società e il suo manager", le parole dello storico dirigente olandese sul calciatore andato già a segno all'esordio nella sfida di ieri contro il Torino (2-0 per la Roma).

La conversazione si è spostata poi sul doloroso addio all'Ajax del 2015, quando Malen era ancora nel settore giovanile biancorosso: "Fu un colpo abbastanza duro per il nostro settore giovanile, anche perché Donyell era considerato un tipico talento da Ajax", il suo ricordo di quella rottura che l'ha visto andare all'Arsenal prima (2015) e al PSV (2017) dopo, fino all'esordio tra i professionisti proprio col club di Eindhoven.

Infine, una battuta su cosa potrà dare il classe '99 alla Roma di mister Gian Piero Gasperini: "Nella Roma di Gasperini uno come Malen può fare la differenza, lo si è visto subito. È un gran bel colpo per la lotta ai piani alti dei giallorossi, un attaccante duttile con tecnica, gol e personalità. Vi farà divertire in Serie A".

