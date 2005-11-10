Como, Douvikas: "Felice di aiutare la squadra, dalla panchina mi dicevano..."
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Marco Pieracci
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Oggi alle 23:15Serie A
autore Marco Pieracci
29.11.2026 23:15Serie A
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Tasos Douvikas, attaccante del Como, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo per 3-0 sulla Juventus: "Appena ho visto il cartellino per Kolo Muani ho capito che sarebbe stata questa la partita, dalla panchina mi dicevano di restare calmo e di stare pronto quando sarebbe arrivata la palla giusta per segnare".
Immaginavi un percorso del genere a Como?
"Non avrei mai immaginato di vincere così tante partite, sono molto felice e cerco di fare il massimo per aiutare la squadra come è stato questa sera".
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