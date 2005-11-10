Tasos Douvikas, attaccante del Como, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo per 3-0 sulla Juventus: "Appena ho visto il cartellino per Kolo Muani ho capito che sarebbe stata questa la partita, dalla panchina mi dicevano di restare calmo e di stare pronto quando sarebbe arrivata la palla giusta per segnare".

Immaginavi un percorso del genere a Como?

"Non avrei mai immaginato di vincere così tante partite, sono molto felice e cerco di fare il massimo per aiutare la squadra come è stato questa sera".