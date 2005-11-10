Malen torna sul rosso preso a Como: "Frustrazione, ma non volevo far male a nessuno"
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Dimitri Conti
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Oggi alle 13:41Serie A
autore Dimitri Conti
13.10.2026 13:41Serie A
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Insieme al suo allenatore Gasperini, per introdurre la partita di Champions League di domani cui è attesa la Roma sul campo del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa anche l'attaccante giallorosso Donyell Malen.
Le sue parole sull'espulsione di domenica
Il centravanti della Roma, in apertura di intervento, è tornato sull'episodio dello scorso fine settimana in Serie A, il cartellino rosso diretto da lui rimediato nella sfida di domenica a pranzo sul campo del Como, pareggiata 0-0: "In questo momento dobbiamo concentrarci su di noi, non alla distanza con il Real. Sì, ho grande frustrazione per quanto successo a Como, ma non volevo fare male a nessuno. Sarà una grande serata per tutti".
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