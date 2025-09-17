Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Man City, Guardiola: "Sapevo che De Bruyne si sarebbe adattato velocemente a Napoli"

Man City, Guardiola: "Sapevo che De Bruyne si sarebbe adattato velocemente a Napoli"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Oggi alle 13:43Serie A
di Simone Bernabei

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola presenta in conferenza stampa la sfida di domani contro il Napoli del grande ex Kevin De Bruyne. Segui tutte le dichiarazioni dell'allenatore catalano su TMW.

Ore 13.30, inizia la conferenza stampa

C'è attesa per l'incontro con Kevin De Bruyne? Si aspettava questo impatto in Italia?
"Dopo la partita sicuramente lo incontrerò, non vedo l'ora… Per me il suo impatto non è una sorpresa, i giocatori di quel livello si adattano velocemente. Sapevo che non gli sarebbe servito tempo per adattarsi e per performare ad alto livello".

Come valuta l'impatto avuto da Donnarumma sulla squadra?
"Nell'ultimo decennio abbiamo sempre avuto portieri incredibili. Gigio viene da tanti anni ad alti livelli e a 26 anni può restare con noi per molto tempo, è sicuramente un portiere top".

Il ritorno in Champions League? Il City è una delle favorite?
"Apparentemente non lo siamo. Vogliamo solo goderci il momento e possibilmente iniziare meglio dello scorso anno quando pareggiammo la prima partita contro l'Inter".

Dopo il primo anno, cosa pensa del nuovo formato della Champions League?
"La prima fase è sempre stata complicata ma prima potevi ragionare sul gruppo e osservare gli avversari, in questo formato non puoi. E' più incerto, devi solo portare a casa più punti possibile per entrare nelle prime 8 o alternativamente nelle 24".

Sorpreso da quanto McTominay stia riuscendo ad incidere al Napoli dopo l'addio allo United?
"Non sono sorpreso, ha un'ottima condizione. Ha giocato in una squadra che ha vinto la Serie A e quando vinci qualcosa significa sempre che ogni giocatore ha performato al suo massimo livello".

Haaland è cresciuto anche dal punto di vista della leadership?
"E' una questione di tempo, normale. La prima stagione è arrivato in una squadra che aveva vinto tanto, poi ci ha aiutato a vincere la Champions League. Ora è cresciuto perché è un po' più vecchio di quando è arrivato, anche se è sempre giovane. Ha un contratto molto lungo ed è una figura importante nello spogliatoio".

Sorpreso da come Antonio Conte ha rivitalizzato il Napoli dopo un'annata fallimentare?
"E' un top class manager, ovunque è stato ha fatto bene quindi non sono affatto sorpreso".

Il calendario è subito intasato: vi siete dati delle priorità?
"La nostra priorità è sempre la prossima partita, com'è sempre stato da quando io sono arrivato qua. Non puoi scegliere fra una competizione e l'altra. Fra pochi giorni l'Huddersfield sarà la partita più importante per me. Prendiamo seriamente ogni singola gara".

Che partita sarà fra una delle favorite e una delle outsider come Napoli?
"Sarà una partita durissima, senza dubbio".

Se potesse togliere un giocatore al Napoli chi sceglierebbe?
"Io sono felice della mia squadra ed il Napoli è una squadra molto forte".

Ancora una considerazione su De Bruyne...
"Aggiunge a una squadra il suo incredibile talento, gli assist, i passaggi e i gol. Nell'ultima parte di campo è unico".

Conte l'ha fatta soffrire col Chelsea e col Tottenham…
"Sì, ma vedremo domani…. Ho grande rispetto per mister Conte".

Ore 13.43, termina la conferenza stampa.

Articoli correlati
Manchester City, Guardiola: "McTominay ha una ottima condizione, è al massimo livello"... Manchester City, Guardiola: "McTominay ha una ottima condizione, è al massimo livello"
City, Guardiola si gode il suo nuovo guardiano: "Donnarumma fa parate incredibili"... City, Guardiola si gode il suo nuovo guardiano: "Donnarumma fa parate incredibili"
Manchester City-Manchester United, le formazioni ufficiali: Guardiola lancia subito... Manchester City-Manchester United, le formazioni ufficiali: Guardiola lancia subito Donnarumma
Altre notizie Serie A
Nzola: "Col Pisa vorrei superare i gol fatti allo Spezia. E posso giocare insieme... Nzola: "Col Pisa vorrei superare i gol fatti allo Spezia. E posso giocare insieme a Meister"
La griglia portieri di Orsi: "Meret il migliore in A. Che bravo Carnesecchi" Esclusiva TMWLa griglia portieri di Orsi: "Meret il migliore in A. Che bravo Carnesecchi"
Viviano: "So che De Zerbi non firma con questa Inter". Poi parla di Sommer e Thuram... Viviano: "So che De Zerbi non firma con questa Inter". Poi parla di Sommer e Thuram
Pisa, il dg Corrado: "Impossibile pensare di salvarsi a febbraio. Contento del mercato"... Pisa, il dg Corrado: "Impossibile pensare di salvarsi a febbraio. Contento del mercato"
Valentino Lazaro raggiunge le 100 presenze con il Torino: per lui una maglia celebrativa... Valentino Lazaro raggiunge le 100 presenze con il Torino: per lui una maglia celebrativa
Manchester City, Guardiola: "McTominay ha una ottima condizione, è al massimo livello"... Manchester City, Guardiola: "McTominay ha una ottima condizione, è al massimo livello"
Albiol: "Real Madrid, Napoli o Pisa: non cambia niente. Mi davano di vecchio già... Albiol: "Real Madrid, Napoli o Pisa: non cambia niente. Mi davano di vecchio già sei anni fa"
Fiorentina, Lamptey: "Era il momento giusto per venire in Italia. Posso fare vari... Live TMWFiorentina, Lamptey: "Era il momento giusto per venire in Italia. Posso fare vari ruoli"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: il sacro fuoco e la mossa-Tudor. Milan: Rabiot, Modric e il diavolo “smilzo”. Inter: Sommer e la risposta di Chivu. Napoli: la stagione di Hojlund. E gli illuminati Yildiz, Paz
Le più lette
1 Juve: il sacro fuoco e la mossa-Tudor. Milan: Rabiot, Modric e il diavolo “smilzo”. Inter: Sommer e la risposta di Chivu. Napoli: la stagione di Hojlund. E gli illuminati Yildiz, Paz
2 La Juve pensa ad una risposta in grande stile ai colpi Modric e de Bruyne: Bernardo Silva
3 Borussia Dortmund ripreso dalla Juve, Nmecha: "Deludente se sei in vantaggio di due gol"
4 Pagliuca non convince Lookman e non viene convocato per il Paris Saint Germain
5 Marino: "Atalanta esemplare nel caso Lookman. Vlahovic mi sembra un po' masochista"
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Match ball 18:05Match ball
Rubrica di approfondimento sul Tennis. A cura di Paolo Ghisoni
Primo piano
Immagine top news n.0 Donnarumma presenta la sfida al Napoli: "Orgoglioso di essere al City. Pep ha spinto per il mio arrivo"
Immagine top news n.1 Galliani torna al Milan? Il dirigente frena: "Niente di vero. Domenica ero a San Siro 'da tifoso'"
Immagine top news n.2 Marino: "Atalanta esemplare nel caso Lookman. Vlahovic mi sembra un po' masochista"
Immagine top news n.3 Se oggi la Juve ha Yildiz deve ringraziare... Manuel Pisano. Come andò nell'estate 2022
Immagine top news n.4 Atalanta a Parigi con tante assenze, Musah scalpita per una maglia: le ultime verso il PSG
Immagine top news n.5 Benfica, Bruno Lage esonerato: José Mourinho è il primo candidato alla successione
Immagine top news n.6 Ajax-Inter, le probabili formazioni: Lautaro ko? Tocca a Pio Esposito dal 1’
Immagine top news n.7 PSG-Atalanta, le probabili formazioni: orobici all'assalto dei campioni d'Europa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sta cambiando a sorpresa anche il futuro di Dusan Vlahovic? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Juric all'Atalanta merita fiducia. Con due giocatori che saranno decisivi
Immagine news podcast n.2 Chivu rischia un clamoroso autogol con Sommer. Ma l'errore più grave non è suo
Immagine news podcast n.3 Il Verona e la Serie A scoprono Gift Orban, il ragazzo dei record
Immagine news podcast n.4 Roma, Kone non si tocca. A gennaio nuovo tentativo per George? Dybala-Pellegrini, il punto sui rinnovi
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Galia: "Juve, Vlahovic? Se rende così, meglio farlo partire dalla panchina"
Immagine news Altre Notizie n.2 Giletti: "Il futuro della Juve passa molto dal recupero di Koopmeiners"
Immagine news Altre Notizie n.3 Christillin: "Juve, riscatto totale di Vlahovic. Yildiz? No a troppe responsabilità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Donnarumma, l'ex preparatore: "Perché va bene a Guardiola e non a Luis Enrique?"
Immagine news Serie A n.2 Nzola: "Col Pisa vorrei superare i gol fatti allo Spezia. E posso giocare insieme a Meister"
Immagine news Serie A n.3 La griglia portieri di Orsi: "Meret il migliore in A. Che bravo Carnesecchi"
Immagine news Serie A n.4 Viviano: "So che De Zerbi non firma con questa Inter". Poi parla di Sommer e Thuram
Immagine news Serie A n.5 Pisa, il dg Corrado: "Impossibile pensare di salvarsi a febbraio. Contento del mercato"
Immagine news Serie A n.6 Valentino Lazaro raggiunge le 100 presenze con il Torino: per lui una maglia celebrativa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da titolare a quinto uomo, in sei mesi il ruolo di Lapadula allo Spezia è cambiato
Immagine news Serie B n.2 Entella, buone sensazioni da Dalla Vecchia. "La strada è appena iniziata"
Immagine news Serie B n.3 Bari, Caserta: "Palermo gara che si prepara da sola. Modulo? Non cambio per 40' fatti male"
Immagine news Serie B n.4 È sempre calciomercato. La short list degli svincolati per la Serie B
Immagine news Serie B n.5 Bari, Partipilo: "Bello essere in mezzo ai tifosi. Cosa mi chiedono? Di fare gol"
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, Giorgini: "Ho capito subito fosse la scelta giusta. Competizione sana"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Livorno, è addio con l'attaccante Rossetti: ha risolto il proprio contratto
Immagine news Serie C n.2 Rimini, altri volti nuovi: tre giocatori già aggregati. In attacco vicino il colpo Grubac
Immagine news Serie C n.3 Lumezzane, Caracciolo su Troise: "Spero restituisca ai ragazzi la voglia di divertirsi"
Immagine news Serie C n.4 Rimini, Giammarioli: "Ho chiesto il doppio incarico. Riorganizzerò il club in un mese"
Immagine news Serie C n.5 Monopoli, Chiricallo: "Alzare l'asticella? Le strutture in questo momento sono un limite"
Immagine news Serie C n.6 Lumezzane, Troise: "Certo che i giocatori presto risponderanno con i fatti”
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Putellas ai titoli di coda col Barça? Il PSG prova il colpo a sorpresa in chiusura di mercato
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter in Scozia per andare avanti in Europa. Il programma della Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, gli staff femminili riuniti a Coverciano. Soncin: "Possiamo crescere ancora tanto"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women's Cup a Castellammare. Cappelletti: "Promuoviamo il calcio femminile al sud"
Immagine news Calcio femminile n.5 Doppio derby nelle semifinali di Serie A Women's Cup: Juve-Inter e Roma-Lazio
Immagine news Calcio femminile n.6 L'innamoramento degli USA per l'Italia: dopo Cantore e Boattin, c'è l'invito alla Nazionale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Michelangelo Rampulla: il portiere col vizio del gol. E con la Juve nel cuore Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campioni in rampa di lancio (Yildiz), campioni di cristallo (Dybala), campioni dispersi (Lookman)…