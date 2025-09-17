Live TMW Man City, Guardiola: "Sapevo che De Bruyne si sarebbe adattato velocemente a Napoli"

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola presenta in conferenza stampa la sfida di domani contro il Napoli del grande ex Kevin De Bruyne. Segui tutte le dichiarazioni dell'allenatore catalano su TMW.

Ore 13.30, inizia la conferenza stampa

C'è attesa per l'incontro con Kevin De Bruyne? Si aspettava questo impatto in Italia?

"Dopo la partita sicuramente lo incontrerò, non vedo l'ora… Per me il suo impatto non è una sorpresa, i giocatori di quel livello si adattano velocemente. Sapevo che non gli sarebbe servito tempo per adattarsi e per performare ad alto livello".

Come valuta l'impatto avuto da Donnarumma sulla squadra?

"Nell'ultimo decennio abbiamo sempre avuto portieri incredibili. Gigio viene da tanti anni ad alti livelli e a 26 anni può restare con noi per molto tempo, è sicuramente un portiere top".

Il ritorno in Champions League? Il City è una delle favorite?

"Apparentemente non lo siamo. Vogliamo solo goderci il momento e possibilmente iniziare meglio dello scorso anno quando pareggiammo la prima partita contro l'Inter".

Dopo il primo anno, cosa pensa del nuovo formato della Champions League?

"La prima fase è sempre stata complicata ma prima potevi ragionare sul gruppo e osservare gli avversari, in questo formato non puoi. E' più incerto, devi solo portare a casa più punti possibile per entrare nelle prime 8 o alternativamente nelle 24".

Sorpreso da quanto McTominay stia riuscendo ad incidere al Napoli dopo l'addio allo United?

"Non sono sorpreso, ha un'ottima condizione. Ha giocato in una squadra che ha vinto la Serie A e quando vinci qualcosa significa sempre che ogni giocatore ha performato al suo massimo livello".

Haaland è cresciuto anche dal punto di vista della leadership?

"E' una questione di tempo, normale. La prima stagione è arrivato in una squadra che aveva vinto tanto, poi ci ha aiutato a vincere la Champions League. Ora è cresciuto perché è un po' più vecchio di quando è arrivato, anche se è sempre giovane. Ha un contratto molto lungo ed è una figura importante nello spogliatoio".

Sorpreso da come Antonio Conte ha rivitalizzato il Napoli dopo un'annata fallimentare?

"E' un top class manager, ovunque è stato ha fatto bene quindi non sono affatto sorpreso".

Il calendario è subito intasato: vi siete dati delle priorità?

"La nostra priorità è sempre la prossima partita, com'è sempre stato da quando io sono arrivato qua. Non puoi scegliere fra una competizione e l'altra. Fra pochi giorni l'Huddersfield sarà la partita più importante per me. Prendiamo seriamente ogni singola gara".

Che partita sarà fra una delle favorite e una delle outsider come Napoli?

"Sarà una partita durissima, senza dubbio".

Se potesse togliere un giocatore al Napoli chi sceglierebbe?

"Io sono felice della mia squadra ed il Napoli è una squadra molto forte".

Ancora una considerazione su De Bruyne...

"Aggiunge a una squadra il suo incredibile talento, gli assist, i passaggi e i gol. Nell'ultima parte di campo è unico".

Conte l'ha fatta soffrire col Chelsea e col Tottenham…

"Sì, ma vedremo domani…. Ho grande rispetto per mister Conte".

Ore 13.43, termina la conferenza stampa.