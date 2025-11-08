Manchester City, Guardiola: "Siamo migliorati, ma dobbiamo dimostrarlo ancora"

Dopo un inizio di stagione con più ombre che luci, con 2 sconfitte nelle prime 3 giornate di Premier League, il Manchester City si sta ampiamente riprendendo. In Premier è secondo alle spalle di un Arsenal che sta letteralmente volando, in Champions ha ottenuto 10 punti nei primi 4 turni della League Phase e in Carabao Cup ha fin qui eliminato Huddersfiled e Swansea.

"Siamo migliorati, ma dobbiamo dimostrarlo ancora", ha dichiarato Pep Guardiola alla vigilia del big match contro il Liverpool. Sulla crescita della sua squadra nell'ultimo periodo ha aggiunto: "Le ultime tre vittorie ci hanno aiutato molto, in particolare quella contro lo Swansea: abbiamo mostrato tante cose positive in quella partita. Anche il Bournemouth e la partita contro il Dortmund, ma adesso ci aspetta un avversario che conosciamo bene".

Testa dunque alla supersfida contro i Reds allenati da Slot: "Ho visto la partita contro il Real Madrid, la loro qualità. Sono una squadra di altissimo livello. Spero che la nostra gente venga a festeggiare il mio anniversario allo stadio (il raggiungimento della panchina n° 1000 in carriera, ndr) e che insieme possiamo battere un rivale importante". La parola passa al campo: appuntamento per domani alle 17.30, all'Etihad Stadium di Manchester.