L'umiltà di Guardiola: "Doku? Sono bravo, ma mica gli insegno io a dribblare così"

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato ai microfoni della BBC al termine della sfida che i suoi hanno vinto 3-0 contro il Liverpool, che ha segnato il suo traguardo a 1000 panchine in carriera.

Fra le sue parole, anche una battuta che riguarda Su Jeremy Doku, autore di una super prestazione: "Il mio lavoro con lui? Ascolta, so di essere bravo, ma non sopravvalutarmi. I giocatori fanno tutto da soli. Dobbiamo cercare di dare loro un buon slancio e una buona connessione. Pensi che gli insegni a dribblare così? Questo è talento naturale. Ha giocato una partita eccezionale contro uno dei migliori terzini della Premier League".

Sul traguardo delle 1.000 partite raggiunte in panchina: "Voglio solo ringraziare i giocatori e lo staff tecnico per avermi fatto questo regalo. Sono orgoglioso di averlo fatto qui a Manchester con il mio City. Ora ci riposiamo e riprendiamo le energie. Penso che il mio periodo al Barcellona B sia stato la base per molte cose. Per rendermi conto che ero in grado di farcela e di imparare molto. Non dimenticherò mai i ragazzi di quella prima stagione. Per me è stato davvero speciale giocare 1.000 partite davanti alla mia famiglia, soprattutto contro il Liverpool. Nutro un immenso rispetto per quel club".