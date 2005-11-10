Manchester United, per ora Carrick resta al sicuro: il club continua a sostenerlo

Il momento è complicatissimo, ma per ora Michael Carrick conserva la fiducia del Manchester United. Secondo quanto riferito da Sky UK, proprietà e dirigenza stanno facendo tutto il possibile per sostenere l'allenatore e trasmettergli fiducia nonostante la lunga crisi attraversata dalla squadra: "Credo che il suo posto di lavoro sia al sicuro nel breve termine, ma ovviamente il calcio è un business basato sui risultati, e il Manchester United sta attraversando un periodo terribile". Nessuna decisione immediata, dunque, con Carrick che avrà ancora la possibilità di provare a invertire la rotta.

Roma e Aston Villa decisive prima della sosta

Le prossime due partite potrebbero però pesare parecchio sul futuro del tecnico: "Credo che ci saranno più domande sul suo futuro quando arriverà la pausa per le nazionali. Ovviamente, hanno questa partita contro la Roma, poi quella contro l'Aston Villa, e poi ci sarà la pausa per le nazionali". Proprio durante la sosta è attesa una riflessione da parte della dirigenza: "Durante la pausa per le nazionali, i dirigenti dello United valuteranno la situazione".

Lo United continua a sostenere Carrick

Al momento, quindi, la linea del Manchester United resta quella della continuità. L'emittente inglese sottolinea come all'interno del club non sia ancora venuta meno la convinzione che Carrick possa risollevare la squadra: "Per il momento, però, stanno facendo tutto il possibile per sostenere Michael Carrick e continuano ad avere fiducia nella sua capacità di ribaltare la situazione". Roma e Aston Villa rappresentano adesso due appuntamenti fondamentali prima delle valutazioni che verranno effettuate durante la sosta.