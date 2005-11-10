Man United, Carrick: "Dorgu out con la Roma. Quel 7-1 una delle notti più belle di sempre"

Il tecnico del Manchester United Michael Carrick prende la parola in conferenza stampa per presentare la sfida di domani sera contro la Roma in Champions League. Segui le parole dell'allenatore dei Red Devils in presa diretta.

Ore 14.38, inizia la conferenza stampa

Nella rifinitura si è rivisto Dorgu…

"Sì, ha fatto il primo giorno di lavoro col resto del gruppo. Siamo felici di averlo ritrovato, ma domani non ci sarà. Vedremo come crescerà di condizione in vista dell'Aston Villa".

Lisandor Martinez e il suo contratto?

"Non ho pensieri in merito alla voglia dei giocatori. Il calcio è pieno di cose, a volte fai errori, a volte fai bene, ma il coinvolgimento non è un tema in questo caso".

Il suo futuro è motivo di discussione. Si sente all'ultima spiaggia in vista delle prossime due gare?

"A dire la verità no. Non puoi mai sapere cosa succederà in futuro, ma questo non cambia il mio stato d'animo. Io non vedo l'ora che arrivi la partita di domani, forse potreste pensare che sono un pazzo visti gli ultimi risultati ma è così. Questo è il lavoro che voglio fare e ciò per cui vivo, molte persone potrebbero fare questo lavoro quando vinci le partite... I cattivi risultati non cambiano il mio modo di pensare".

Sentite le voci che arrivano dall'esterno?

"Lo spogliatoio sta bene. La percezione è una cosa divertente, puoi vedere le cose in modo diverso. Io ripeto, non metto assolutamente in discussione il coinvolgimento da parte dei giocatori e di tutti quelli che lavorano nel club".

Come sta la squadra?

"So di cosa siamo capaci come squadra. Siamo vicini a ciò che voglio ma ora è il momento di agire velocemente, questa settimana avremo due grandi partite e quindi una grande occasione per vivere due grandi notti".

Ricorda quel 7-1 contro la Roma, con una sua doppietta?

"Sono passati tanti anni… Fu una notte magica, una delle serate e delle atmosfere più belle che abbia vissuto. Ed il fatto che avessi segnato una doppietta, cosa inusuale per me, rese tutto più speciale".

Ore 14.45, termina al conferenza stampa