Manchester United su due big della Serie A: Dimarco e Kalulu per rifondare la difesa

Federico Dimarco sempre più protagonista, in campo e fuori: i 5 gol già realizzati, a cui vanno sommati i 13 assist vincenti forniti ne fanno il giocatore più decisivo dell'intera Serie A. Numeri che non stanno passando affatto inosservati e hanno riacceso l’interesse dei club di Premier League nei suoi confronti.

Un anno fa aveva bussato alla porta dell’esterno di Porta Romana l’Arsenal, mentre adesso lo segue con grande interesse il Manchester United. Gli inglesi, infatti, lo visioneranno dal vivo tramite un proprio emissario domani sera in occasione del Derby d’Italia. L’occasione giusta per i Red Devils per spiare da vicino pure un altro loro obiettivo come lo juventino Pierre Kalulu. Attenzione però: l’Inter non intende privarsi di uno dei propri gioielli, che è considerato incedibile dalle parti di viale della Liberazione, fa sapere Tuttosport.

Capitolo rinnovo: per l'esterno italiano la scadenza è il 2027 e Federico va premiato col prolungamento fi no al 2030. Sulla durata le parti sono sostanzialmente d’accordo. Al tempo stesso le prestazioni strepitose sfornate dal terzino valgono e meritano pure un adeguamento di stipendio all’altezza dei compagni di squadra e colleghi di Nazionale Bastoni e Barella. Possibile ritocco degli emolumenti a 5,5 milioni all’anno, scrive il quotidiano torinese.