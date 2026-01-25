Atalanta, Ritorno al Futuro: Scamacca e Raspadori di nuovo insieme quasi 4 anni dopo

Quasi come il film cult di Zemeckis. Raffaele Palladino crede nella coppia scoppiettante dal passato a tinte neroverdi. Infatti, per la partita (ore 15) contro il Parma e valida la 22a giornata di Serie A, l'allenatore dell'Atalanta ha scelto di schierare dal primo minuto Gianluca Scamacca per la terza partita di fila. La notizia del pomeriggio però è la scelta di mandare in campo Giacomo Raspadori, neo arrivato, dall'inizio: l'esordio da titolare per l'ex Napoli arrivato dall'Atletico Madrid per 23 milioni di euro complessivi.

Il destino vuole che "Jack" faccia il suo ritorno a Bergamo, nello stadio della Dea, là dove ha fatto il suo debutto assoluto in Serie A nel lontano 26 maggio 2019: aveva 19 anni, dopo essere subentrato nella sconfitta del Sassuolo allora proprio contro l'Atalanta (3-1).

Non solo. Raspadori, seppur disposto sulla trequarti insieme a De Ketelaere, tornerà a giocare insieme a Scamacca in attacco a distanza di 1344 giorni dall'ultima volta. Per la precisione dal match disputato alla 38a giornata di campionato, il 22 maggio 2022, in Sassuolo-Milan 0-3. Vedremo se l'intesa tra i due è rimasta intatta o se servirà tempo per ritrovarla, a partire dalla gara contro il Parma oggi.

Formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski: De Ketelaere, Raspadori; Scamacca.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Hien, Musah, Sulemana, Pasalic, Samardzic, Lookman, Kolasinac, Bernasconi, Maldini, Krstovic.

Allenatore: Raffaele Palladino.

PARMA (3-5-1-1): Corvi; Valenti, Troilo, Circati; Britshgi, Keita, Esteves, Sorensen, Delprato; Bernabé; Benedyczak.

A disposizione: Rinaldi, Casentini, Pellegrino, Almqvist, Valeri, Ondrejka, Oristanio, Ordonez, Cremaschi, Djuric, Drobnic, Mikolajewski.

Allenatore: Carlos Cuesta.