Juventus, la porta della discordia. Le visioni di Comolli e Spalletti per il futuro

In casa Juventus il dibattito sul futuro della porta è tutt’altro che chiuso. Anzi, è proprio sul ruolo del portiere che emergono due visioni differenti tra dirigenza e area tecnica in vista del prossimo mercato. Al netto della posizione del terzo portiere, con Carlo Pinsoglio che ha da poco rinnovato il contratto fino al 2027, il club dovrà decidere come comporre la coppia titolare della prossima stagione.

Da una parte, scrive Tuttosport c’è la linea della società, incarnata dall’amministratore delegato Damien Comolli. Per il dirigente c'è la necessità di intervenire con un investimento importante e di prospettiva. Il profilo che più risponde a questo identikit è quello di Guillaume Restes, talento classe 2005 del Tolosa che ha una valutazione di circa 20 milioni di euro.

Sul fronte tecnico, invece, la posizione di Luciano Spalletti è un'altra. L’allenatore non considera la porta un reparto da rivoluzionare, confidando nelle qualità di Mattia Perin e Michele Di Gregorio. Le situazioni dei due, tuttavia, sono differenti: Perin vorrebbe maggiore continuità (per questo nella sessione invernale di calciomercato aveva preso in esame la possibilità di tornare al Genoa), mentre l'ex Monza ha perso il posto da titolare ma continua a godere della stima dello staff tecnico.

Proprio per questo Spalletti, qualora si dovesse intervenire sul mercato, preferirebbe un portiere già pronto, capace di garantire affidabilità immediata senza richiedere tempo per crescere. A tal proposito, tra i profili monitorati ci sono nomi come David De Gea, Guglielmo Vicario ed Emiliano Martínez.

Sul tavolo restano anche altre opzioni: Marco Carnesecchi piace molto ma ha una valutazione elevata, mentre Alisson Becker rappresenta più che altro un sogno di mercato difficilmente realizzabile.