Mano di Ricci da rigore? Allegri: "In 20 anni di panchine credo di non aver mai commentato un arbitro..."

"Giocavamo contro l'Inter, è la più forte ed è in testa alla classifica. Era un derby, dobbiamo gioire, ma da martedì bisogna pensare alla partita dopo. Siamo a marzo, si giocano le partite che contano, quelle che vanno vinte". Parole di Massimiliano Allegri, rilasciate alla Domenica Sportiva dopo a vittoria nel derby contro l'Inter. Un successo che magari non riaprirà la corsa scudetto, ma che consolida in maniera importante la posizione dei rossoneri in classifica: "La parola scudetto non si deve dire, hanno 7sette punti di vantaggio e stanno facendo un campionato straordinario. Si è messo l'Inter in difficoltà, l'unico errore è ci hanno infilato con Mkhitaryan. Nella ripresa hanno giocato come volevano loro, noi abbiamo avuto 2-3 occasioni".

Fofana sta crescendo davvero tanto.

"Ha qualità importanti, è migliorato molto, ha una buona condizione e sono molto contento. Deve migliorare nel gol, uno come lui deve essere più preciso nell'area".

La mano di Ricci è da rigore?

"Questo è il 20esimo anno che sono in panchina, credo di non aver mai commentato un arbitro e non lo faccio neanche stasera, non ha senso. C'è il VAR, decidono… Ci sono tanti contrasti, l'arbitro ha lasciato correre, stiamo migliorando".

Non la vediamo troppo contenta.

"A marzo le partite contano, decidano le stagioni. La matematica non è un'opinione, non bastano 60 punti per la Champions".