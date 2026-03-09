Allegri: "Non parliamo di miracoli, il Milan voleva vincere questo derby. Scudetto? Inter favorita"

Mister Massimiliano Allegri, intervenuto a TeleLombardia dopo la vittoria nel derby contro l'Inter, ha parlato così della grande serata dei suoi rossoneri: "No, no: non parliamo di miracoli di Allegri. Parliamo di partite di calcio e dei ragazzi che volevano la vittoria. Ultimamente abbiamo fatto male in casa, con solo un punto in due partite".

Cosa ci mette nella meraviglia di questa sera?

"Abbiamo raggiunto i 60 punti e ora dobbiamo fare uno step ulteriore perché non bastano per entrare in Champions".

Ora diranno: Allegri è bravissimo ma deve vincere il campionato...

"Giustamente diranno così ma credo che l'Inter rimane la netta favorita per lo scudetto: è una squadra forte e per batterla devi fare delle prestazioni importanti come i ragazzi hanno fatto stasera".

Landucci a Cremona uscendo dagli spogliatoi ha "scommesso" che Estupinan avrebbe fatto una grandissima partita. Cosa avete fatto con lui questa settimana?

"Niente. È un ragazzo serio, un buon giocatore che si è sempre fatto trovare pronto. Ha passato momenti difficili perché stava fuori e ha trovato un competitor in Bartesaghi che sta facendo molto bene. Però quando è sceso in campo ha sempre risposto con il massimo impegno, così come fanno tutti".