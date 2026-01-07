Marelli: "Non c'era rigore per il Verona, sarebbe stato giusto dare fallo in favore del Napoli"

Il Napoli protesta con il VAR per il gol annullato a Hojlund e soprattutto per il calcio di rigore assegnato all'Hellas Verona per un fallo di mano di Buongiorno. Luca Marelli, ex arbitro, analizza così i due episodi ai microfoni di Dazn: "C'è un contrasto in area tra i due giocatori, c'è un tocco di mano di Buongiorno. La mano si trova in posizione ampia, ma va considerato il movimento di Valentini, inizialmente regolare perché salta, ma poi il braccio destro impatta sul difensore.

Non si tratta di un semplice contatto, ma di un braccio che tra il collo e la spalla va a impattare anche piuttosto duramente su Buongiorno. L'on-field-review può anche starci, ma la decisione migliore sarebbe stata quella di rivedere e di assegnare un calcio di punizione in favore del Napoli per fallo di Valentini su Buongiorno.

Sul gol annullato a Hojlund: "Il 2-2 annullato a Hojlund per l'immediatezza del contatto col polso dopo una carambola con un difensore del Verona. Le prime immagini non chiarivano nulla, invece le immagini successive dimostrano che c'è stato il tocco di braccio. non conta nulla la punibilità, ma solo esclusivamente il fatto che abbia toccato con la mano. La rete è stata annullata senza on-field-review dato che si tratta di una situazione oggettiva e non soggettiva".