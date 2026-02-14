Inter, Marotta: "Scontri diretti? Non c'è nessun tarlo, sconfitte frutto di casualità"

Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della supersfida contro la Juventus: "Affrontiamo questa partita consapevoli di essere al primo posto, quello che conta sarà la prestazione che riusciremo a offrire. Veniamo da vittorie convincenti, siamo in una fase interlocutoria del campionato: questo è uno scontro diretto e dobbiamo confermare quanto di buono abbiamo fatto finora".

C'è un tarlo scontri diretti da superare?

"Non c'è nessun tarlo. Le sconfitte negli scontri diretti, a parte quello con la Roma che abbiamo vinto, sono frutto di casualità: le prestazioni sono state convincenti e dobbiamo partire da questo ragionamento. Non siamo stati messi sotto da nessuno".

Per lei sarà una partita speciale?

"Il mondo dello sport è bello perché, al di là della rivalità sul campo, si è amici. Io affronto sempre le mie ex squadre con riconoscenza. Non posso dimenticare la mia esperienza alla Juventus e c'è grande stima di Spalletti che è uno dei migliori allenatori in circolazione".