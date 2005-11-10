Martinez si riscatta: "So che sono il portiere dell'Inter, devo sempre dare il meglio"

Josep Martinez è uno dei protagonisti della serata di ieri e del successo dell'Inter per 1-0 sullo Shakhtar Donetsk in Champions. Il portiere spagnolo ha così parlato ai microfoni di Prime Video al termine del match: "Non sono contento solo per me, ma per tutta la squadra, una vittoria di squadra, di sofferenza, sacrificio da parte di tutti, sono contento per tutti i ragazzi".

Un periodo complicato e difficile per lei, come lo ha vissuto?

"So che sono il portiere dell'Inter, devo sempre dare il meglio di me, l'inizio stagione non è stato dei migliori per tutti noi, ma dobbiamo stare sereni, lavorare, pensare solo alla squadra e analizzare le cose che si fanno meno bene e da lì cominciare a crescere. Ci sono tante partite importanti per il nostro percorso"