Masini: "Mai pensato di andarmene dal Genoa. Le parole di De Rossi non mi hanno dato fastidio"

Patrizio Masini, centrocampista del Genoa, ha presentato così a Sky Sport la gara odierna contro la Roma: "Spero di ripetermi e di fare una bella partita. Non ho ancora segnato al Ferraris, per questo dico che il gol contro la Roma all'andata è stato una casualità (ride, ndr)".

Sulle parole di De Rossi e il paragone tra De Rossi-Roma e Masini-Genoa: "Non mi ha dato fastidio. Sono contento, non mi è mai balenato in testa il pensiero di andare via da qui a gennaio. Sono contento di questa opportunità e spero di sfruttarla".