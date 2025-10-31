Orlando: "Se non dovesse andar bene con il Lecce, non credo ci sarà futuro per Pioli"

Massimo Orlando, ex calciatore della Fiorentina, parla al Corriere dello Sport della crisi di risultati della squadra e del futuro di Stefano Pioli sulla panchina viola: "Dicono che Lecce e Genoa saranno le due partite decisive. Se però non dovesse andar bene domenica, non credo che Pioli arrivi a Genova. Non ho mai parlato male di lui, è un bravissimo allenatore, ma probabilmente non è riuscito a trasmettere quello che pensava a questa squadra. Non è possibile che in nove giornate non si sia visto uno schema, un’idea".

Ha poi detto di vederlo cambiato a livello d'atteggiamento, almeno rispetto a quanto dimostrato tanti anni fa a Firenze, nessuna sua precedente esperienza. Ad esempio si è sbilanciato subito sugli obiettivi, sull’impostazione propositiva della squadra, salvo non far vedere niente di tutto questo. Ha inoltre aggiunto che la paura in questo momento fa un brutto scherzo ai giocatori e all’ambiente. Con questo tipo di atmosfera si fa tanta fatica, però questa scusa non regge a lungo. La società ha l’obbligo di porre qualche rimedio, ha concluso.

Di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo 9 giornate:

Napoli 21

Roma 21

Inter 18

Milan 18

Como 16

Bologna 15

Juventus 15

Cremonese 14

Atalanta 13

Sassuolo 13

Lazio 12

Udinese 12

Torino 12

Cagliari 9

Parma 7

Lecce 6

Pisa 5

Verona 5

Fiorentina 4

Genoa 3