Massimo Orlando: "Juve, Spalletti in confusione. E Alajbegovic deve giocare"

L'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato dei temi del giorno a Maracanà, nella radio di Tuttomercatoweb.com. E in particolare di Fiorentina-Juve: "Bella partita. Stupisce della Juve che la difesa dovrebbe essere la parte più forte invece va in grande sofferenza sulle palle inattive. E la Fiorentina sta migliorando".

Che ne pensa della vittoria del Milan?

"Il Napoli ora ha un distacco pesante, la Juve se rimane a 5-6 punti, qundo recupererà tutti, può salire ancora. Il Milan invece va bene, diamogli ancora tempo. Ad oggi l'investimento di Ramos è stato sbagliato. Manca la punta ma se vogliono puntare a qualcosa in più devono fare mercato a gennaio. Subisce tanto comunque il Milan, gli è andata bene col Genoa per due errori in costruzione loro, e ha rischiato poi".

E' più credibile la Juve o il Napoli per la rincorsa al quarto posto?

"Difficile. Spalletti è in confusione. Ieri fa 4-4-2, Alajbegovic è entrato ed è un fenomeno, sull'esterno metti Boga? E' vero, gli mancano i giocatori ma siccome la Juve difetta nella qualità, quando hai uno come Alajbegovic devi farlo giocare per forza. Salta l'uomo con facilità, salta l'uomo, rientra, dà una mano dietro, giocatore completo. E poi ripeto, la difesa è sempre sovrastata sulle palle inattive. Il Napoli comunque sembra no nessere con Allegri completamente, mentre Spalletti sembra avere lo spogliatoio dalla sua".

Come ha visto la Lazio?

"Per il Napoli è un campionato negativo. Certo, le critiche ci stanno per Allegri. Detto questo per la Lazio è un punto positivo. Sta facendo un miracolo, nessuno la considerava a inizio campionato e pareggia a Napoli. Bene così".

Roma unica seria candidata per il titolo insieme all'Inter?

"L'impressione è che l'unica che possa reggere il confronto con l'Inter. Domina le partite e le chiude con facilità disarmante. Non vedo squadre che possano insidiare queste due".