Salernitana in crisi nera. La proprietà valuta la possibilità di mandare la squadra in ritiro
Claudia Marrone
Un momento decisamente delicato quello che sta vivendo la Salernitana, caduta anche nel corso della 13ª giornata del campionato di Serie C, Girone C; e i guai potrebbero non essere terminati, perché il raggruppamento si chiuderà questa sera, e i granata potrebbero essere anche scavalcati o tenuti ad ancora più distanza da alcune rivali. Insomma, la sconfitta contro l'Inter U23 rischia di lasciare anche più strascichi del previsto. Tanto che, come riporta liratv.it, è ventilata l'ipotesi di un ritiro.
Non punitivo, o meglio, non propriamente tale, ma l'intenzione sembra essere quella di tenere la squadra al riparto dalla contestazione che da ieri è serpeggiata in città. Contro la dirigenza, e contro il presidente Danilo Iervolino, la cui voce non si è più sentita.