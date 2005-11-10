Reggiana, sospiro di sollievo per Ponsi: è stato dimesso dopo l'infortunio patito contro l'Atalanta U23

Una gara sfortunata in tutti i sensi, quella che la Reggiana ha giocato sabato: l'Atalanta U23 si è imposta sul risultato finale di 4-3, e i granata hanno visto un brutto infortunio per Fabio Ponsi, che è stato ricoverato in ospedale. Senza però conseguenze gravi al trauma cranico con commozione cerebrale e ferita lacero-contusa in sede frontale rimediato.

Di seguito, la nota del club:

"AC Reggiana, tramite il Responsabile Sanitario Dr. Claudio Guicciardi, comunica che Fabio Ponsi è stato dimesso dall’ospedale “Treviglio-Caravaggio” dove ha trascorso una notte in osservazione a seguito del trauma cranico con commozione cerebrale e ferita lacero-contusa in sede frontale rimediati nel corso della partita di sabato con l’Atalanta U23.

Il calciatore seguirà come da protocollo un periodo di convalescenza in vista di una ripresa graduale dell’attività sportiva".