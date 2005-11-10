Esonerato Aquilani, il Sassuolo cerca il nuovo allenatore. In pole position c'è D'Aversa

Il Sassuolo ha appena esonerato Alberto Aquilani e nel club neroverde, com'è normale che sia, scatta adesso la corsa al toto-sostituto. Che ha un favorito: secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, in pole position per raccogliere l'eredità di Aquilani sulla panchina del Mapei Stadium c'è Roberto D'Aversa. A parlare in favore di quest'ultimo, la capacità di essere pragmatico anche nei momenti di maggiore difficoltà. Un po' come il presente del Sassuolo, insomma.

L'alternativa è l'ex ct della Turchia

Proseguono i contatti con l'allenatore abruzzese e i suoi rappresentanti, anche se non è l'unico profilo in corsa. Alla dirigenza degli emiliani è stato proposto per esempio anche Vincenzo Montella, reduce dall'esperienza come commissario tecnico della Turchia e pronto a ripartire dalla quotidianità di un club. Al momento sembra in seconda fila rispetto a D'Aversa, anche se un'ala della società tifa per lui.

Gli 'altri': Paulo Sousa e Ballardini

E poi gli altri. Al DS neroverde Palmieri sono stati offerti anche Paulo Sousa e Davide Ballardini, ma entrambi appaiono arretrati sulla concorrenza.