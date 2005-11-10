Fantacalcio, top & flop 11ª giornata

Concluso l'undicesimo turno al fantacalcio, ecco i top e flop della giornata

TOP

Thuram: l'attaccante nerazzurro si conferma trascinatore in assenza del capitano Lautaro, avvia l'azione del primo gol e chiude quella del secondo, per il resto una partita di costante lotta e qualità. Se gioca sempre così è una fucina di bonus garantiti, il suo problema è sempre stata la discontinuità. Fantavoto 10,5.

Hermoso: baluardo indiscutibile della difesa di Gasperini, sta portando pure bonus con la seconda rete in campionato. Titolarità e sostanza, difficile da non schierare se presente nelle vostre rose. Fantavoto 10,5.

Kike Perez: con qualsiasi allenatore è sempre in campo e lotta e corre dal primo all'ultimo minuto. Se poi aggiunge anche gol come quello segnato all'Udinese la questione diventa interessante, vedremo se saprà dare continuità da questo punto di vista. Fantavoto 10,5.

FLOP

Pedraza: la Lazio non vince a Napoli per via di uno sfortunato autogol del terzino che nel tentativo di anticipare Mctominay mette il pallone nella sua porta. Bilancio complessivamente non eccezionale per lo spagnolo che arrivato per fare il titolare ha dovuto avere a che fare con la condizione straripante di Tavares che l'ha relegato a riserva. Fantavoto 2,5.

Ndiaye: episodio che in avvio condiziona la parttia dei ducali lasciandoli in 10 praticamente tutto il tempo. Gilardino aveva iniziato a dargli fiducia dopo la buona prova di Bergamo ma forse rivedrà le sue scelte al rientro dalla sosta. Fantavoto 3.

Braganca: molto sfortunato il centrocampista del Toro che ne tentativo di intercettare un cross di N'dri devia nella propria porta vanificando il vantaggio arrivato poco prima (in un modo molto simile). Autogol a parte, la sensazione è che questo giocatore possa dare molto di più con la sua qualità e se riuscirà a convincere Abate sarà una risorsa importante nel corso della stagione. Fantavoto 3,5.