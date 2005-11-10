Napoli decimo, ma Allegri resta. Cinque gare da almeno 13 punti e poi ADL sbloccherà il mercato

Il Napoli ha mancato ancora una volta l'appuntamento con la vittoria. Ieri, al Diego Armando Maradona, gli azzurri non sono andati oltre l'1-1 contro la Lazio capolista, una gara non facile, certo, ma che McTominay e compagni avrebbero potuto certamente vincere, specie nel secondo tempo. Nel primo, nonostante i confronti avuti poche ore prima a Castel Volturno, alla presenza anche di Aurelio De Laurentiis, i partenopei sono apparsi fiacchi, senza mordente e senza la giusta rabbia di chi sa di dover portare a casa i tre punti a ogni costo. Nella ripresa, come detto, il vento è cambiato, il Napoli ha iniziato a mettere all'angolo i biancocelesti, ma dopo aver trovato la rete del pari non è riuscito a mettere a segno quella del raddoppio che avrebbe regalato la vittoria a Massimiliano Allegri. Già, Allegri. Il tecnico livornese è stato confermato da ADL, nonostante il decimo posto in classifica e le prossime sue settimane, senza partite, dovranno servirgli a lavorare, con chi è rimasto, per preparare la squadra al prossimo ciclo di gare, che dovrà vedere la rinascita degli azzurri.

Cinque partite di campionato e un obiettivo: minimo 13 punti

Quando la Serie A tornerà in campo il Napoli avrà di fronte a sé, Champions League e Coppa Italia a parte, cinque gare da sfruttare al massimo, per rimettersi in carreggiata prima dell'ultimo fine settimana di sosta dell'anno. Nelle prime tre, soprattutto, non saranno ammessi errori: Torino in casa, Sassuolo in trasferta e Lecce ancora al Maradona. Serviranno nove punti, senza se e senza ma. Poi ci sarà la sfida al Milan e infine, il 20 dicembre, quella all'Atalanta a Bergamo. Il Napoli dovrà mettere insieme almeno 13 punti, per non perdere ulteriore terreno nei confronti di chi lo precede e soprattutto per avvicinarsi alle prime quattro posizioni della classifica.

Il mercato in aiuto di Allegri

Poi sarà tempo di calciomercato, che quest'anno, su richiesta dei club, inizierà in anticipo, il prossimo 28 dicembre. De Laurentiis è stato chiaro, sempre a Castel Volturno. In estate ha sbagliato, non ha rinforzato la rosa a dovere, e lo ha ammesso. Il patron è pronto a mettere a disposizione di Manna un budget di tutto rispetto per gennaio, per i regali di Natale e non solo per Allegri. Prima però servirà invertire la rotta, per guadagnarsi sul campo i volti nuovi promessi dal presidente.