Garbo elogia Palladino: “Ha cambiato il Bologna, troppo sottovalutato anche a Firenze”

Il giornalista Daniele Garbo è stato ospite alla radio di Tuttomercatoweb.com. Queste le sue parole a Maracana sull'ultimo turno di campionato, partendo dall'impatto di Palladino al Bologna e arrivando al ko del Como con l'Inter, senza dimenticare l'analisi sul pareggio tra Fiorentina e Juventus e non solo.

A chi dedichi un pensiero dopo il weekend di Serie A?

"Faccio i complimenti a Gasperini per il balletto che ha inscenato a fine partita contro il Sassuolo, lo vedo pronto per Balando con le Stelle. A parte le battute, questo atteggiamento dimostra quanto sia entrato nel cuore di Roma e della Roma".

Palladino ha avuto un grande impatto a Bologna, te lo aspettavi?

"Dopo la partenza negativa pensavo che il Bologna venisse risucchiato in zona retrocessione, invece con Palladino ha cambiato a passo. Ha saputo mettere mano dove serviva e da quando è arrivato viaggiano ad una media da Champions League. Qualcuno aveva sottovalutato Palladino e ricordo le critiche subite a Fiorenze. Mi sembra invece che stia dimostrando di essere un allenatore su cui puntare".

Che analisi si può fare invece sul pareggio di ieri tra Fiorentina e Juventus?

"La cosa che mi ha colpito della partita di ieri è stata la prestazione di Kolo Muani. Ho sempre detto che non fosse un centravanti e ieri sulla fascia destra ha fatto il vuoto. Questo può essere un punto importante per Spalletti, che può aver capito dove schierare il francese. Detto ciò la Juventus rimane priva di un centravanti vero, perché nonostante abbia segnato non rimane di certo un uomo d'area di rigore. Vedremo se il club riuscirà a colmare questa lacuna nel mercato di Gennaio, altrimenti rimarrà questa mancanza".

Quello per la Juventus era rigore?

"Per me sì, era rigore".

Per la Lazio a Napoli più un punto guadagnato o due punti persi?

"Credo che prima della partita Gattuso avrebbe messo più firme per pareggiare al Maradona. È vero che nel primo tempo la Lazio non ha raddoppiato, ma questa partita poteva anche perderla. Alla fine continua la cavalcata da imbattuta e resistere ad una squadra comunque forte come il Napoli non è cosa di poco conto. Per me è più un punto guadagnato che due persi. Certo per la Lazio le ultime cinque partite del girone d'andata saranno contro Roma, Frosinone, Fiorentina, Inter e Como. Queste cinque partite ci faranno capire di più sulle prospettive".

Per il Napoli il secondo tempo del Maradona può rappresentare un punto di ripartenza?

"Se il Napoli si dà una mossa può fare almeno un buon filotto prima della fine del girone d'andata e a quel punto Allegri potrebbe anche chiedere un mercato a Gennaio per rinforzare la rosa".

Il Como come deve incassare la sconfitta contro l'Inter?

"Ad inizio dicevamo che il Como avrebbe fatto fatica a conciliare il doppio imoegno, mentre invece ora sta andando benissimo in Champions League, mentre in campionato il cammino è più difficile".