Lega B al Social Football Summit. Bedin: "Posizione centrale sul tema dell'evoluzione del calcio"

La Lega Nazionale Professionisti Serie B punta sulla vetrina del Social Football Summit per una fitta due giorni di eventi istituzionali, commerciali e formativi. Domani, martedì 10 novembre, e mercoledì 11 novembre, lo Juventus Stadium di Torino, sarà il centro nevralgico della più importante manifestazione in Italia dedicata alla social e football industry, ospitando fra gli altri quattro appuntamenti chiave a cui prenderanno parte i club della Serie BKT.

'La partecipazione della Lega Serie B al SFS26 -sottolinea il Presidente Paolo Bedin - conferma la volontà di posizionarsi al centro del dibattito nazionale sull’evoluzione del sistema calcistico, confrontandosi con le tendenze in termini di management, sostenibilità e networking aziendale'.

Dopo l’Assemblea dei club del mattino, prevista alle ore 11, nel pomeriggio la Lega Serie B aprirà le porte ai partecipanti e al pubblico del Summit con due panel nella Sala Legends Nord. Alle ore 15 si terrà l'incontro "La sfida del calcio tra spettacolo e sostenibilità", organizzato da LEAP Sports Academy, focalizzato sulla transizione ecologica e l'impatto sociale dello sport di vertice. Alle 16,15 sarà la volta del talk "Serie BKT: Valori che creano valore - I territori e le opportunità per i Partner", un approfondimento strategico sul legame unico che unisce le piazze della B al tessuto imprenditoriale locale e nazionale con la presenza dei partner ufficiali del campionato.

La mattina di mercoledì 11 novembre (ore 10, Sala Stampa) vedrà un terzo momento di confronto pubblico con il panel "LNPB: evoluzione, status quo e scenari di sviluppo", organizzato in collaborazione con Football Benchmark, volto ad analizzare i dati di sviluppo, gli aspetti socioeconomici e gli scenari strategici del campionato e dei venti club di Serie BKT.

In linea con gli obiettivi di professionalizzazione promossi dal Social Football Summit, la due giorni torinese vedrà inoltre workshop didattici dedicati alla crescita delle figure interne ai club: la mattina sarà riservata alla formazione dei Team Manager, mentre nel pomeriggio la Sala Legends Sud ospiterà l'aggiornamento per i Responsabili Marketing & Comunicazione.

L'intero palinsesto di eventi LNPB all'SFS26 è supportato dall’Event Partner Cattolica Assicurazioni Agenzia Generale Firenze.