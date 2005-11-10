Roma e Inter galoppano, la Lazio è irriconoscibile: il punto dopo la 6ª giornata di Serie A Women

Con la giornata di ieri, è andata in archivio anche la 6ª giornata del campionato di Serie A Women, che si è come al solito conclusa con il match delle ore 18:00. Tanti risultati sorprendenti con formazioni che stanno piano piano uscendo dal guscio.

Roma e Inter volano, la Fiorentina sta risalendo la china.

Che la Viola volesse migliorare il quarto posto dell'anno scorso era cosa nota, e alla distanza la formazione di Pinones-Arce sta uscendo, anche se il Como 1907, al netto della pesante sconfitta contro la Roma mantiene il terzo posto. A proposito di Roma, se in Europa fa fatica, la formazione di Piovani in Italia continua a fare la voce grossa, e stessa cosa si può dire dell'Inter; al contrario la Juve, che con il nuovo progetto viaggia meglio in Champions, anche se la vittoria sul Sassuolo può essere una svolta anche in campionato.

Lazio, che succede?

Lo scorso anno è stata tra le sorprese della stagione, quest'anno la truppa biancoceleste sta forse pagando i postumi di un'estate più che complessa, che aveva reso indecifrabile il futuro. Il penultimo posto, però, preoccupa, e non poco.

Quello che è accaduto e la classifica.

SERIE A WOMEN - 6ª GIORNATA

Como 1907-Roma 0-4

33' Oliviero, 42' Rieke, 66' Pilgrim, 90' Giugliano

Milan-Inter 0-3

57' [rig.] e 83' [rig.] Bugeja, 67' Glionna

Juventus-Sassuolo 2-1

20 Clelland (S), 72' Redondo (J), 77' Salvai (J)

Parma-Como Women 1-0

61' Distefano

Ternana Women-Fiorentina 0-4

27' e 62' Hurtig, 45+2' Bredgaard, 90' Cerrato

Lazio-Napoli Women 0-0

LA CLASSIFICA

Roma 18

Inter 16

Como 1907 11

Fiorentina 10

Juventus 9

Como Women 8

Ternana Women 7

Milan 6

Parma 5

Napoli Women 5

Lazio 3

Sassuolo 2