Arzignano, per Fosu interessi anche dall'estero. L'Italia, adesso, non faccia come con Zoma

Una Serie C che come mission ha la valorizzazione dei giovani, e un Arzignano che non disattende le aspettative: tanti i ragazzi scoperti dal club, con l'esterno destro Michael Fosu che si candida a essere uno di questi. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb,com, il gioiellino classe 2007 è monitorato da diversi importanti club italiani, ma nelle ultime settimane, in Veneto, si sono visti anche emissari di società straniere interessate al giocatore, al suo primo anno tra i pro.

L'Italia non faccia come con Zoma: non possiamo far fuggire tutti i talenti.

Club esteri, una situazione recentemente nota al panorama della Serie C: Mohamed Alì Zoma è infatti finito al Norimberga perché nessuno in Italia ha realmente voluto investire su di lui, commettendo un errore quasi imperdonabile. Che andrebbe evitato per il talento dell'Arzignano, ben strutturato fisicamente e molto veloce, tanto da ricordare elementi illustri come Michael Kayode e Denzel Dumfries.

La carriera di Fosu.

Originario di Bassano, il calciatore, seguito dall'avvocato Mauro Talma, muove i primi passi nella squadra del suo quartiere e, dopo un biennio al Cittadella, si trasferisce al Bassano, dove fa ritorno nel precedente campionato dopo delle parentesi tra Legnago e Sampdoria; proprio quando milita in giallorosso, nel campionato di Serie D, l'occhio attento del Ds dell'Arzignano Mattia Serafini, uno abituato a girare per i campi di periferia alla ricerca di nuovi talenti, lo nota e lo porta in gialloceleste nel corso dell'estate. Per il momento, dieci presenze e un assist, ma la stagione è ancora lunga.